Willkommen im Alltag

Auch wenn sich der Frühling jetzt schon kräftig bemerkbar macht: Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch nicht in sportlicher Hinsicht. Schönfelds Remis gegen die in der Rückrunde bis dahin punktelosen Hainfelder suggeriert, dass die Brötchen in der zweiten Saisonhälfte kleiner ausfallen dürften. Nach dem fulminanten Start hat den Aufsteiger endgültig der Gebietsliga-Alltag eingeholt.

Unterschätzt wird die Hasenberger-Truppe jetzt von keinem mehr. Der eine oder andere Gegner stellt sich bereits hinten rein – und den ATSV vor Probleme. Um schnell und präzise zu kombinieren, das gegnerische Team auszuspielen braucht‘s vor allem Selbstvertrauen. Und das hat unter den mäßigen ersten Frühjahrsrunden ein wenig gelitten. Vier Zähler wanderten bisher aufs Schönfelder Konto, zehn wird‘s brauchen, um alle Sorgen los zu werden. Dafür hat der ATSV allemal die Qualitäten.