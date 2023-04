Heimklatsche für Mauer

Mauer - Melk 1:7. In der neunten Minute trifft Strahinja Macanovic unhaltbar zur Führung für Melk. Dusan Majkic, der in diesem Match drei Tore erzielt, legt bereits in der zwölften Minute nach. Er ist vom Elferpunkt erfolgreich. Petr Kurtin, er ist Doppeltorschütze in diesem Spiel, stellt nach einer knappen Viertelstunde bereits auf 3:0. Diesen Vorsprung baut Melk nach und nach aus, kennt keine Gnade wenn es um das Aufbessern der Tordifferenz geht. Aufseiten des Gastgebers sorgt Zdenek Linhart für den Ehrentreffer. Das passiert erst nachdem Mauer ein halbes Dutzend eingefangen hatte (56.). Unterm Strich nichts zu holen für den Gastgeber.

Stefan Nestl, Trainer SVU Mauer/Öhling: „Wir waren heute überall, nur nicht am Feld anwesend. Klar war Melk gut drauf, hat viel Qualität. Aber mit unserer heutigen Leistung gewinnen wir gegen keinen Gegner in der Liga.“

Statistik:

Mauer-Öhling - Melk 1:7 (0:5)

Torfolge: 0:1 (9.) Macanovic, 0:2 (12., Elfmeter) Majkic, 0:3 (14.) Kurtin, 0:4 (31.) Majkic, 0:5 (39.) Majkic, 0:6 (49.) Kurtin, 1:6 (56.) Linhart, 1:7 (64.) Czerny

Karten:

Mauer-Öhling: Kreuzer, Rudelstorfer, Andjelkovic, Becksteiner (79. Schubert), Antunovic, Zarl, Lehner (33. Jandl), Stöffelbauer, Schweighofer, Pfleger, Linhart

Melk: Zuber, Macanovic (63. Czerny), Saric (HZ. Hofmann), Kühberger (HZ. Plavotic), Schaufler, Maksimovic, Prinz, Hoppi, Harmanci, Majkic, Kurtin (63. Langthaler)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Kaiblinger