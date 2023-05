Mauer - Oberndorf 4:2. Nach einer halben Stunde bringt Zdenek Linhart den Gastgeber in Führung. Oberndorfs Nedim Becirovic verursacht mit einem Handspiel einen Elfmeter, den Linhart verwertet. Zuvor hatte der Stürmer von Mauer bereits zwei gute Möglichkeiten vergeben. Oberndorf hat zwar mehr Spielanteile, kann diese jedoch nicht wirklich in Gefahr umwandeln. Knapp vor der Pause schwächt sich Mauer selbst, als Markus Schweighofer wegen Torraub den Platz verlassen muss (42.). Damit war für Mauer-Trainer Stefan Nestl ein interner Umbau der Defensive angesagt. In der Halbzeit wurde das Ziel ausgegeben den Vorsprung in Unterzahl zu verwalten. Dieses scheitert aber alsbald nach Wiederbeginn kläglich, denn Julian Tanzer erzielt in der 49. Minute den Ausgleich per Direktabnahme.

In der Folge beweißt Mauer jedoch viel Moral. Es gelingt mit einem Mann weniger auf 4:1 davonzuziehen. Zdenek Linhart, Gregor Schuller und Michael Zarl treffen. Kurz nach dem 4:1 muss bei Oberndorf Nedim Becirovic mit der zweiten Gelben vom Feld. Er tritt gegen Mauer-Keeper Bachner nach (75.). Danach bringt Mauer den Sieg ins Trockene, das 2:4 für Oberndorf nur mehr Ergebniskosmetik.

Stefan Nestl, Trainer SVU Mauer: „Heute war es ein Sieg der Moral. Wir haben die wenigen Chancen, die wir hatten, genutzt. Nach der Pleite gegen Melk die richtige Antwort.“

Statistik:

Mauer-Öhling - Oberndorf 4:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (32., Elfmeter) Linhart, 1:1 (49.) Tanzer, 2:1 (55.) Linhart, 3:1 (58.) Schuller, 4:1 (75.) Zarl, 4:2 (89.) Schuhmeier

Karten: Andjelkovic (22., Gelbe Karte Unsportl.), Schweighofer (42., Rote Karte Torchancenverh.), Pfleger (82., Gelbe Karte Foul), Pfleger (63., Rote Karte Beleid.)Becirovic (75., Gelb/Rote Karte Foul), Vasic (33., Gelbe Karte Foul), Becirovic (32., Gelbe Karte Unsportl.)

Mauer-Öhling: Pfleger, Antunovic, Andjelkovic, Schuller (86. Goje), Bachner, Jandl, Kreuzer, Linhart (89. Vielmetti), Stöffelbauer, Becksteiner (7. Zarl), Schweighofer

Oberndorf: Tanzer (79. Teufl), Vasic, Marinovic, Graf, Rentenberger (55. Schuhmeier), Hackner (35. Hebenstreit), Glinz, Punz, Becirovic, Fejzic (55. Penzenauer), Puchegger

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Valentin Zehrer