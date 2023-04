Sieg im Spitzenspiel: Grein macht es noch einmal spannend

Werbung

Melk - Grein 2:3. Erster gegen Dritter, perfektes Wetter und eine tolle Kulisse von über 400 Fans: Mit der Sonntagsmatinee zwischen Melk und Grein ging der Schlager der Runde im Schuberth-Stadion über die Bühne - das wichtigste Heimspiel für die Löwen im Frühjahr am Weg zum erhofften Wiederaufstieg.

Es lief aber nicht nach Plan für den Tabellenführer, angefangen bei den zahlreichen Ausfällen: Gerald Bauer ist nach wie vor verletzt, Kapitän Mahmut Harmanci hatte seine fünfte Gelbe Karte ausgefasst und Stefan Plavotic und Marco Hofmann waren nach Erkrankungen noch nicht fit genug. Zudem war Ivan Saric, der die Kapitänsschleife trug, nach einer Grippe noch nicht bei 100 Prozent.

Löwen starteten gut

Trotz der Ausfälle kontrolliete Melk die Anfangsphase, klopfte bei zwei Freistößen an und wurde auch aus dem Spiel heraus einige Male gefährlich. Nach rund zehn Minuten wurde dann auch Grein im gegnerischen Sechzehner so richtig vorstellig, es entwickelte sich ein Hin und Her - aber ohne wirklich zwingende Torchancen.

Nach gut einer halben Stunde zog Marco Hoppi dann aber entscheidend auf der rechten Seite in den Sechzehner und wurde dabei zu Fall gebracht - Elfmeter! Dusan Majkic trat an, setzte den Ball zwar an die linke Stange, aber Petr Kurtin versenkte den Ball im Nachschuss im Netz - 1:0 für Melk. Bei Grein packte dann Niklas Killinger noch einen guten Distanzschuss aus, es ging aber mit der knappen Melker Führung in die Kabinen.

Perfekter Start für Grein

Die zweite Hälfte hätte dann aus Greiner Sicht nicht besser beginnen können: Melk stand zu hoch, Grein greift über die rechte Seite an, Adam Meszaros spielte den Ball quer und Marek Szabo konnte unbedrängt ausgleichen - 1:1.

Grein war danach am Drücker - und Meszaros nutzte beinahe einen Ballverlust von Melks Stojan Maksimovic für die Führung.

Die Melker erholten sich aber, Hoppi hatte zweimal das 2:1 auf dem Fuß. Das gelang dann kurz darauf Kurtin, der sich damit zum Doppeltorschützen kürte: Nach Vorarbeit des zur Pause eingewechselten Patrik Langthaler bediente Manuel Mayer den in der Mitte stehenden Kurtin - und Kurtin brachte den Ball mit seinem linken Fuß zum 2:1 im Tor unter.

Gäste stellten Ergebnis auf den Kopf

Melk führte zwar wieder, musste aber noch einen personellen Rückschlag hinnehmen: Sechser Saric, bis dahin stärkster Löwe am Platz, konnte wegen seiner erst kurz zurückliegenden Erkrankung nicht mehr weitermachen, worunter die Stabilität im Mittelfeld litt. Grein konnte damit immer öfter nach vorn kommen - und auch Freistöße herausholen. Und das rächte sich für Melk. Freistoß für Grein in der 75. Minute, den Robin Rapolter an der Mauer vorbei ins Tor beförderte - Ausgleich zum 2:2.

Grein legte dann noch zwei gute Schüsse nach: einmal durch Samuel Lehner, einmal durch Meszaros. Umgekehrt kamen auch die Melker immer wieder in den Greiner Sechzehner, es haperte aber am Abschluss.

So sah es schon fast nach einer Punkteteilung im Spitzenspiel aus, es kam aber anders. In der 85. Minute war Grein wieder in den Melker Strafraum vorgedrungen, der Ball hätte eigentlich geklärt werden können, Melks Keeper Sebastian Schaufler verfehlte die Kugel aber, womit Marek Szabo leichtes Spiel hatte - 3:2 für Grein!

Die Löwen versuchten daraufhin noch auszugleichen, wieder fehlte aber die letzte Konsequenz. In der Nachspielzeit hätte Greins Lehner dann fast endgültig für klare Verhältnisse gesorgt, Schaufler lenkte den Ball mit einer Parade aber noch ans Lattenkreuz. Dann gab's noch einen Freistoß für Melk, bei dem auch Schaufler mit nach vorn kam, es blieb aber beim 3:2-Sieg der Greiner, die damit das Titelrennen wieder spannend gemacht haben: Nur mehr sieben Punkte beträgt der Rückstand auf die Löwen.

Genadi Petrov, Trainer, SC Melk: „Bis zur 70. Minute hätte ich ein Unentschieden nicht akzeptiert, im Nachhinein würde ich es jetzt schon nehmen. (...) Am Ende muss ich sagen, dass wir verdient verloren haben - Gratulation an Grein. (...) Drei Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass wir verloren haben: individuelle Fehler, die Ausfälle - vor allem in der Defensive - und dass die Offensive nicht in Topform war.“

Statistik:

Melk - Grein 2:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (34.) Kurtin, 1:1 (48.) Szabo, 2:1 (58.) Kurtin, 2:2 (75., Freistoß) Rapolter, 2:3 (85.) Szabo

Karten: Zuber (84., Gelbe Karte Foul), Majkic (20., Gelbe Karte Foul)Meszaros (36., Gelbe Karte Unsportl.), Pilz (6., Gelbe Karte Foul), Wurzer (71., Gelbe Karte Foul)

Melk: Schaufler; Maksimovic, Zuber, Kühberger; Hoppi, Saric (68. Czerny), Kurtin, Macanovic (HZ. Langthaler), Prinz, Mayer; Majkic.

Grein: Kerschbaummayer, Gubi, Lehner, Kloibmüller, Meszaros (88. Cvetanovski), Killinger (69. Henikl), Szabo, Pils, Rapolter, Pilz (80. Temper), Wurzer Andreas

410 Zuschauer, Schiedsrichter: Oskar Kokoszka