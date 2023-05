Bange Minuten vor Melker Heimsieg

Melk - Kematen 2:0. Trotz der gut gefüllten Tribüne wird es auf einmal stumm am Freitagabend im Schuberth-Stadion. Junglöwe Manuel Mayer, zuvor 60 Minuten in der U23 am Platz, geht beim Aufwärmen für das Kampfmannschaftsspiel auf einmal zu Boden. Er wird gleich gut von den Anwesenden betreut, schnell ist die Rettung da. Kurze Zeit später großer Applaus von den Rängen: Mayer signalisiert mit einem Winken, dass er bei Bewusstsein ist. Danach wird er ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. „Wir wünschen ihm alles Gute, dass er wieder zu 100 Prozent gesund wird und dass ihm so etwas nie wieder passiert“, richtet Trainer Genadi Petrov dem Junglöwen aus. Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad fügt hinzu: „Wir wünschen ihm alles Gute und einen schnellen und positiven Genesungsverlauf, damit es ihm bald besser geht und er bald wieder im Schuberth-Stadion sein kann.“

Frühe Führung durch Marco Hoppi

Die Partie gegen Kematen ist dann von Beginn an in Melker Hand. Kematen setzt zwar einzelne offensive Nadelstiche, die meiste Zeit sind aber die Löwen in Ballbesitz. Früh kommt Strahinja Macanovic zu zwei Chancen, einmal nach einem Pass von Petr Kurtin in den Rückraum, einmal bei einem Freistoß, den Dusan Majkic herausgeholt hatte. Nach rund einer Viertelstunde schlagen die Löwen dann auch Kapital aus der Überlegenheit: Kurtin spielt den Ball perfekt - wenn nicht sogar etwas abseitsverdächtig - in den Lauf von Marco Hoppi, die Fahne bleibt unten, Hoppi umkurvt Kematens Schlussmann und Kapitän Michael Bauer und trifft ins leere Tor zum 1:0.

Danach hält Michael Bauer sein Team in einigen Situationen im Spiel: bei einem super Schuss von Macanovic, einem Kopfball von Ivan Saric, einem Schuss von Majkic aus spitzem Winkel und als Kurtin im Sechzehner ganz frei zum Schuss kommt. Zwischendurch klopft Kematen mit einem Freistoß von Martin Eimer in den Strafraum an, SC-Melk-Keeper Sebastian Schaufler ist aber zuerst am Ball.

Petr Kurtin stellt vom Punkt aus auf 2:0

Kurz vor der Pause können die Löwen dann ein zweites Mal jubeln: Majkic kommt im Sechzehner zu Fall - Elfmeter. Kurtin tritt an, sucht sich die linke Seite aus und trifft damit trocken zum 2:0.

In den zweiten 45 Minuten dann ein ähnliches Bild: Kematen kommt immer wieder nach vorn, bleibt bei Standards gefährlich. Umgekehrt hat Melk noch einige Hochkaräter, etwa durch Macanovic, Majkic und Kurtin - oder durch den eingewechselten Gerald Bauer, der nach seiner Verletzung sein Comeback gab, gegen seinen Bruder im Kematener Tor aber erfolglos blieb.

Damit war zwar kein dritter Treffer mehr drinnen, die Löwen brachten den 2:0-Sieg aber über die Zeit.

Genadi Petrov, Trainer, SC Melk: „Es war nie die Gefahr da, dass wir das Spiel nicht gewinnen, auch wenn Kematen ein läuferisch und kämpferisch starker Gegner war. (...) Ich bin nicht nur mit dem Ergebnis sehr zufrieden, sondern auch mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Statistik:

Melk - Kematen 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (16.) Hoppi, 2:0 (41., Elfmeter) Kurtin

Karten: Kühberger (61., Gelbe Karte Unsportl.)Dorninger (52., Gelbe Karte Unsportl.), Anic (44., Gelbe Karte Foul), Matzenberger (39., Gelbe Karte Foul)

Melk: Schaufler; Prinz, Maksimovic, Plavotic, Kühberger (62. Hofmann); Harmanci, Saric; Macanovic (84. Czerny), Kurtin, Hoppi (67. Bauer); Majkic (84. Langthaler).

Kematen: Dorninger, Nagelstrasser, Koger, Bauer Michael, Schachner (87. Härtinger), Koc Emre, Harreither, Eimer, Janecka, Anic (80. Dallhammer), Matzenberger

320 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer