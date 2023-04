Oberndorf mit dem dritten Streich

Werbung

Oberndorf - Amstetten Amateure 3:1. Der Tabellenvorletzte aus Oberndorf wollte seine nächsten Punkte im Frühjahr einfahren. Die Mannschaft von SVO-Coach Rainer Hudler war mit dem Heimsieg gegen Schönfeld und dem Auswärtssieg in Grein perfekt gestartet und wollte am Samstagnachmittag zuhause gegen den Tabellensechsten, die SKU Amstetten Amateure, die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die spielerisch starken Gäste hatten von Beginn an aber alle Hände voll zu tun. Denn nach den beiden Siegen war Oberndorf mit viel Selbstvertrauen gestartet. Doch trotz ganz guten Beginnes war es der Gast, der als Erstes jubeln durfte. Kaltrim Berisha traf nach einer schönen Aktion in der 7. Minuten für die SKU Amstetten Amateure. Kalte Dusche für die Heimischen also – die schütteln sich dann aber kurz und übernehmen dann das Kommando. Attackieren auch viel früher und machen den “Amas” das Leben schwer. Der Lohn dafür: der 1:1-Ausgleich durch Martin Glinz nach einer schönen Aktion über Jasmin Fejzic und Philipp Penzenauer trifft Glinz Halb-Volley. Danach hatte Oberndorf noch zwei sehr gute Aktionen, die Gäste-Keeper Thomas Willersberger aber toll entschärft. In der Folge entwickelt sich ein offenes Spiel, weil Oberndorf zwar noch gut in der Partie ist und offensiv immer wieder Gefahr erzeugt, aber auch der Gast wird wieder etwas stärker und kombiniert gefällig. Einmal ist Heim-Keeper Christoph Graf mit einem “Monster-Safe” zur Stelle und hält das Unentschieden. Danach schlägt Oberndorf zu und dreht die Partie komplett. Nach einer Standardsituation ist Lukas Puchegger zur Stelle und trifft zum 2:1 in der 80. Minute. Das 3:1 in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Christoph Teufl per Flugkopfball nach schöner Außenristflanke von Jasmin Fejzic ist dann nur mehr Draufgabe.

Rainer Hudler, Trainer, SV Oberndorf: “Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg von uns, da wir viel mehr für das Spiel gemacht haben und offensiv ein klares Übergewicht bei den Chancen hatten.”

Oberndorf - SKU Amstetten Amateure 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (7.) Berisha, 1:1 (25.) Glinz, 2:1 (80.) Puchegger, 3:1 (90+3.) Teufl

Karten: Hayden (32., Gelbe Karte Foul), Penzenauer (82., Gelbe Karte Foul), Tanzer (60., Gelbe Karte Foul)Moschinger (64., Gelbe Karte Foul), Inal (90+2., Gelbe Karte Kritik), Willersberger (90., Gelbe Karte Unsportl.), Schuller (84., Gelbe Karte Kritik), Wutzl (35., Gelbe Karte Foul)

Oberndorf: Penzenauer, Puchegger, Tanzer (78. Rentenberger), Punz (22. Hayden), Vasic, Marinovic, Fejzic, Punz (22. Hayden), Hebenstreit (69. Stöhr), Glinz, Graf

SKU Amstetten Amateure: Peham (61. Willersberger), Wutzl, Ladan, Kupresak, Inal, Berisha (68. Ramadani), Willersberger, Hauser, Schuller, Denk, Moschinger (68. Haberhauer)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic