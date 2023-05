Oberndorf besiegt auch Biberbach

Oberndorf - Biberbach 3:0. Ein ganz wichtiges Spiel stand am Samstagnachmittag in Oberndorf am Programm. Der Tabellendrittletzt Oberndorf empfing dabei den Tabellenletzten aus Biberbach. Oberndorf musste dabei auf Offensivgeist Nedim Becirovic verzichten, der bei der ersten Pleite im Frühjahr in Mauer beim Nachtrag am Staatsfeiertag die Gelb-Rote Karte erhielt. Biberbach dagegen konnte in der Vorwoche gegen Wallsee einen wichtigen Sieg einfahren. Beide Teams brauchten natürlich einen Sieg, um vom Tabellenende „wegzukommen“. Den wichtigen “Dreier” feierten dann aber (wieder) die Heimischen. Zu Beginn waren die Gäste sogar um den Tick stärker, doch je länger die Partie dauerte, desto besser wurden die Heimischen.

Bei den Heimischen ragte Philipp Penzenauer an diesem Tag heraus, er erzielte gleich zwei Treffer, hätte aber auch noch mehr erzielen können. Der Offensivspieler wurde immer wieder gut in Szene gesetzt, versäumte sein Torkonto noch höher zu schrauben und die Partie damit wohl schon früher vorzuentscheiden. Den ersten Treffer erzielte Penzenauer in der achten Minute per Kopf nachdem ein Freistoß von Lukas Puchegger an die Latte prallte. Danach vergab Penzenauer aus kurzer Distanz und im Eins-gegen-Eins. Das 2:0 erneut durch Penzenauer in der 35. Minute war ein schneller Gegenangriff. Er schloss eine Kombination mit Adrian Schuhmeier ab.

Aber auch Lukas Puchegger und Fabian Hebenstreit hatten noch eine Gelegenheit mit einem Abschluss und einem Kopfball. Auch Niklas Hackner vergab – er traf volley nur die Latte. Die Gäste kamen nur mehr selten in die Offensive, wenn dann gab es den ein oder anderen Distanzschuss. Die Hausherren waren auch über die schnellen Vorstöße von Martin Glinz immer wieder gefährlich. Das entscheidende 3:0 für die Heimischen erzielte der eingewechselte Philipp Rentenberger nach einem Konter.

Rainer Hudler, Trainer, SV Oberndorf: “In Summe denke ich, dass der Sieg absolut in Ordnung geht. Wir haben sehr viel investiert und auch viele Chancen erarbeitet. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen Melk.”

Torfolge: 1:0 (8.) Penzenauer, 2:0 (35.) Penzenauer, 3:0 (90+2.) Rentenberger

Karten: Hayden (82., Gelbe Karte sonst.), Puchegger (42., Gelbe Karte Foul)

Oberndorf: Graf, Vasic (90. Dallinger), Hackner, Tanzer (80. Rentenberger), Penzenauer, Punz Daniel (80. Punz), Marinovic, Puchegger (66. Teufl), Hebenstreit, Schuhmeier (66. Hayden), Glinz

Biberbach: Puchel (86. Dieminger), Bulic (63. Hochwallner), Marijanovic, Morawetz (66. Aigner), Schörghuber Julian, Ziervogel, Breitenberger, Glavas, Schörghuber Daniel, Bichler, Geiblinger

176 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer