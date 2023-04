Becirovic-Doppelpack bringt Oberndorf den nächsten Sieg

Werbung

Oberndorf - Wallsee 2:1. Für den SV Oberndorf stand am Samstagnachmittag ein Heimspiel gegen Wallsee am Programm. Nach drei Siegen zum Start und der erzwungenen „Wetter-Pause“ in der Vorwoche wollten die Heimischen natürlich nachlegen und einen Heimsieg feiern. Und das gelang auch – die Oberndorfer feiern im vierten Spiel in der Rückrunde den vierten Sieg. Die Mannschaft von Coach Rainer Hudler besiegt zuhause Wallsee knapp aber doch mit 2:1. Das erste Highlight der Partie gab es in der 24. Minute – nach einem Foul an Martin Glinz, der nach einer schönen Aktion auf und davon war, zeigte Schiedsrichter Lenz auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwertete Nedim Becirovic zum 1:0 für die Heimischen.

Der Tabellensechste aus Wallsee zeigte sich in der Folge zwar immer wieder bemüht, die Hintermannschaft der Heimischen, organisiert von Keeper Christoph Graf, ließ aber nicht viel zu. In der Folge entwickelte sich zwar ein ausgeglichenes und spannendes Match, das aber wenige spielerische Highlights bot. Bis zu einem Treffer mussten die Fans überhaupt lange warten – in der 84. Minute schnürte Oberndorfs Becirovic den Doppelpack und besorgte mit einem herrlichen Heber und dem 2:0 die Vorentscheidung. Wallsee drückte danach (logischerweise) nochmal an, der Anschlusstreffer der Gäste durch Thomas Rosenberger in der 93. Minute kam dann aber doch zu spät und somit bejubelte Oberndorf den vierten Sieg im vierten Spiel im Frühjahr.

Rainer Hudler, Trainer, SV Oberndorf: “Wir müssen den Sieg schon richtig einordnen. Es war jetzt keine Top-Leistung von uns und solche Spiele können auch mal anders laufen.”

Torfolge: 1:0 (24., Elfmeter) Becirovic, 2:0 (84.) Becirovic, 2:1 (93.) Rosenberger

Karten: keine.

Oberndorf: Hebenstreit (HZ. Rentenberger), Becirovic, Marinovic, Puchegger, Fejzic (66. Hackner), Vasic, Glinz, Graf, Punz Harald (55. Hayden), Punz Daniel (87. Handl), Tanzer (87. Teufl)

Wallsee: Chovanec, Lampesberger, Stadler, Rosenberger, Fiala, Sehic, Marschalek (55. Rumetshofer), Huber (63. Pankraz), Rafetseder, Bruckner, Samardzic

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Wilfried Lenz