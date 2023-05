Offener Schlagabtausch

Oed - Melk 3:3. „Wenn du aus so einem Spiel mit leeren Händen rausgehst, wäre das ein Wahnsinn gewesen. Wir waren die Mannschaft, die spielerisch überlegen und auch mehr Tormöglichkeiten hatte. Aber Melk hat eben die Qualität und macht drei Tore aus vier Chancen. Mit dem Punkt für beide ist aber am Ende ein Resultat da, mit dem beide leben können“, fasst Oed-Trainer Rudolf Lang ein aufreibendes Spiel zusammen.

Oed beginnt stark, hat durch Steinkogler zweimal die Möglichkeit zur Führung. Er kann den Ball aber aus fünf Metern nicht im Kasten der Gäste unterbringen. Melk zeigt sich da auf der Gegenseite effektiver. Mit der ersten Möglichkeit durch Benjamin Zuber gelingt die Führung nach einer guten halben Stunde. Doch Oed gelingt noch vor der Pause der Ausgleich. David Capek trifft nur 180 Sekunden später.

Im zweiten Durchgang vergehen nur drei Minuten, ehe Dusan Majkic die Gäste erneut in Front bringt. Kurz darauf lässt Melk wohl den Matchball aus, denn es wird ein Penalty verschossen. Oed kehrt zurück. Mit einem tollen Schuss in der 80. Minute läutet Fabian Preuer mit dem 2:2 eine hektische und abwechslungsreiche Schlussphase ein. Petr Kurtin bringt die Gäste zum dritten mal in dieser Partie in Führung. In Minute 86. der vermeintliche Siegestreffer. Doch Oed setzt alles auf eine Karte. In der vierten Minute der Nachspielzeit tritt Jiri Valenta einen Freistoß, der durch Pavel Elias noch abgefälscht wird. 3:3 in einem hochklassigen Spitzenspiel, in dem Oed auch dreimal das Lattenkreuz getroffen hatte.

Statistik:

Oed / Zeillern - Melk 3:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (33.) Zuber, 1:1 (36.) Capek, 1:2 (48.) Majkic, 2:2 (80.) Preuer, 2:3 (86.) Kurtin, 3:3 (90+4.) Elias

Karten: Petrov (., Rote Karte Unsportl.), Petrov (65., Gelbe Karte Unsportl.), Hoppi (90+1., Gelbe Karte Kritik), Harmanci (21., Gelbe Karte Foul), Saric (17., Gelbe Karte Kritik)

Oed / Zeillern: Aigner, Preuer, Mayrhofer, Valenta, Elias, Zefi Leo, Uroko, Zefi Tom, Capek, Pesek (53. Spindler), Steinkogler (75. Stockinger)

Melk: Harmanci (79. Hofmann), Macanovic (89. Langthaler), Schaufler, Hoppi, Kühberger, Maksimovic, Saric, Majkic (90+3. Plavotic), Zuber, Kurtin, Prinz

199 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Schachner