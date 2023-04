Mauer ärgert sich über den Schiedsrichter

Werbung

Oed - Mauer 3:1. Der Aufreger in der ersten Halbzeit war der Platzverweis für Nico Stadler. Knapp vor der Pause verletzen sich er und John Bosco Uroko bei einem Zweikampf. Beide erleiden eine offene Wunde, die mit einigen Stichen genäht werden musste. Der Schiedsrichter sah die Attacke von Stadler als schwerer und schickt diesen vom Feld. „Für mich unschlüssig, da der Schiedsrichter einen Schien und Wadenbeinbruch beim Oeder Spieler diagnostizierte, und somit wegen der Schwere des Fouls auf Rot entschied. Wie kann er solch eine Diagnose stellen?“, fragt sich Mauer-Trainer Stefan Nestl nach dem Spiel. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die Partie eher ruhig. Fabian Preuer verfehlt das Tor von Mauer nur knapp, die Gäste kommen zu Halbchancen.

Rote Karte für Nico Stadler und Trainer Stefan Nestl

Knapp vor der Pause ist es Neuzugang Jiri Valenta, der nach einem Konter ins kurze Eck trifft (44.). Diesen Rückstand kann Mauer jedoch schon bald nach Wiederbeginn ausgleichen. Nach einer Ecke ist Bojan Andjelkovic zur Stelle (54.). Vier Minuten später führt Oed aber erneut. Wieder ist es Valent, diesmal per Kopf - 2:1 für Oed. Leo Zefi legt in der 68. Minute noch einen drauf. Er lässt zwei Gegner aussteigen, trifft zum 3:1-Endstand. Aufseiten von Mauer ärgert man sich weiter über den Unparteiischen. Und den kennt man in Mauer. Er pfiff vor einiger Zeit das Match gegen Neuhofen, als Mauer beide Legionäre und den Sportlichen Leiter mit der Roten Karte verlor. „Er pfiff die Partie so etwas von einseitig, dass ich mich einfach nicht mehr zurückhalten konnte. Der Ausschluß ist mir prinzipiell egal. Ich kann es mir einfach nicht gefallen lassen, dass so gegen meine Spieler gepfiffen wird“, kommentiert Mauer-Trainer Stefan Nestl seinen Platzverweis in der 77. Minute.

Rudolf Lang, Trainer USV Oed-Zeillern: „Heute hat die ganze Mannschaft eine ausgezeichnete Leistung geboten. Eine starke Defensive und vorne die Tore gemacht. So kann es weitergehen.“

Tore: Heim Jiri Valenta (44.), Heim Jiri Valenta (58.), Heim Leo Zefi (68.), Gast Bojan Andjelkovic (54.)

Oed / Zeillern: Sebastian Aigner, Rene Steinkogler, Izudin Vejzovic, David Capek, Klemens Pesek, Leo Zefi, John Bosco Uroko, Pavel Elias, Hannes Mayrhofer, Fabian Preuer, Jiri Valenta, Fabian Spindler, Alexander Steinkogler, Michael Stockinger, Julian Waser, Niklas Spindler, Tom Zefi, Alexander Steinkogler (41. statt John Bosco Uroko), Niklas Spindler (79. statt Izudin Vejzovic), Tom Zefi (83. statt David Capek)

Mauer-Öhling: Moritz Bachner, Patrick Kreuzer, Mario Jandl, Zden?k Linhart, Michael Zarl, Lorenz Stöffelbauer, Goran Antunovic, Markus Schweighofer, Matthias Lehner, Bojan Andjelkovic, Nico Stadler, Joachim Vielmetti, Gregor Schuller, Paul Schubert, Julian Pfleger, Gregor Schuller (68. statt Matthias Lehner), Julian Pfleger (86. statt Goran Antunovic)

Karten: Zden?k Linhart (42. Gelb Kritik), Markus Schweighofer (50. Gelb Unsportl.), Bojan Andjelkovic (57. Gelb Foul), Nico Stadler (39. Rot Foul)