Euratsfeld holt sich den Cup-Sieg

Nach den Vorrundenspielen in der Vorwoche im Peter-Lisec-Stadion in Hausmening übersiedelte der Ostarrichi-Cup vergangenes Wochenende auf die Sportanlage der Union Neuhofen. Begonnen wurde der Finaltag mit dem Spiel um Platz drei. Dabei standen sich mit Neuhofen und Allhartsberg die beiden Verlierer der Vorwoche gegenüber. Bei Neuhofen war auch Last-Minute-Transfer Attila Beszterczei, der vom SCU Waldhausen nach Neuhofen wechselte, mit dabei. In der ersten halben Stunde hat Neuhofen die Partie sehr gut im Griff, geht bereits nach fünf Minuten durch einen Treffer von Mate Kantor in Führung.

Danach schleichen sich aber immer mehr Fehler ins Spiel des Gastgebers ein. Allhartsberg gelingt nach einer guten halben Stunde der Ausgleich. „Leider haben wir durch einen Tormannfehler dem Gegner den Ausgleich sehr leicht gemacht. Auch beim 1:2 durch einen Elfmeter haben wir im Vorfeld zu ungestüm attackiert“, ärgert sich der Sportliche Leiter von Neuhofen, Franz Höllmüller. In der Folge führt ein Fehlpass zum 1:3. Nach dem 2:3 durch Nicolae Imbre hat Neuhofen zwar Chancen auf den Ausgleich, doch Allhartsberg lässt sich Platz drei nicht mehr nehmen, kontert zum 4:2-Endstand. Im anschließenden Finale forderte Hausmening Gebietsligist Euratsfeld. Die Pausenführung sichert sich Euratsfeld durch ein Tor von Lukas Weber 120 Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs.

Doppelpack vonClemens Jakob Raab

Clemens Jakob Raab trifft zwischen der 55. und 60. Minute zweimal. Diesen Vorsprung gibt Euratsfeld nicht mehr her, legt in der Schlussphase noch ein Tor drauf. „Wir haben die Spiele im Cup sehr ernst genommen. Zwei Wochen vor Start der Meisterschaft will man ja wissen, wo man steht. Gegen Hausmening war die Leistung ganz gut, auch wenn es Luft nach oben gibt“, bilanziert der Sportliche Leiter von Euratsfeld, Mario Schuller. Die Bilanz fällt auch beim Veranstalter positiv aus. „Ich denke, alle Vereine waren zufrieden“, so Franz Höllmüller abschließend.