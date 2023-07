Hausmening und Euratsfeld im Finale

Das traditionelle Turnier wurde vergangenes Wochenende in Hausmening gestartet, das Finale und das Spiel um den dritten Platz gehen am kommenden Wochenende in Neuhofen über die Bühne. Obwohl die Spiele Allhartsberg gegen Euratsfeld und Hausmening gegen Neuhofen am späteren Nachmittag gespielt wurden, war die enorme Hitze natürlich ein Thema. Ab 16.30 Uhr standen sich Hausmening und Neuhofen gegenüber. Der Gastgeber kann ein knappes Match am Ende mit 3:2 für sich entscheiden. Man of the Match war Soma Lörinczy mit drei Treffern. Ihn konnte Hausmening in den letzten Stunden der Transferzeit noch von Waldhausen loseisen, er kehrt somit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zwischen der 64. und 80. Minute legt er einen Hattrick hin, dreht damit die Führung von Neuhofen in einen 3:1-Vorsprung.

Soma Lörinczy mit lupenreinem Hattrick

„In der ersten Hälfte haben wir viel probiert, was aber unterm Strich nicht gepasst hat. Zudem haben wir uns etwas ungeschickt angestellt. Viel besser ist es im zweiten Durchgang gelaufen. Die Qualität von Lörinczy kennt man ja. Der Anschlusstreffer von Neuhofen kurz vor dem Ende tat uns nicht mehr weh“, blickt Hausmening-Trainer Hans-Christian Wieland auf das Spiel zurück. Ab 18.30 Uhr stand dann das Duell 1. Klasse gegen Gebietsliga an. Allhartsberg forderte Euratsfeld.

Dieses Spiel musste seinen Sieger im Elfmeterschießen ermitteln, denn nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Lukas Weber bringt Euratsfeld nach einer knappen Stunde in Führung, die nach der Pause in der Schlussviertelstunde durch Srdan Eskic egalisiert wurde. „Es war ein wirklich gutes Match von beiden Mannschaften. Zwar fehlten bei beiden Teams, so wie das in der Urlaubszeit ja üblich ist, einige Stammspieler, aber den Zusehern bot sich eine temporeiche und abwechslungsreiche Angelegenheit. Leider haben wir im Elferschießen den Kürzeren gezogen“, so Allhartsberg-Trainer Frane Zefi.

Allhartsberg testete in diesem Spiel die Neuzugänge Jakob Schneckenreither und Aytac Sahin. Sahin wurde im Elferschießen zum Pechvogel, da er den entscheidenden Penalty vergab. Oder besser gesagt, dieser wurde von Euratsfeld-Keeper Florian Etlinger entschärft. Drei Elfmeter wurden je Mannschaft geschossen. Für Allhartsberg konnten Stefan Spreitzer und Manuel Pronegg verwandeln. Auf der Gegenseite sind Clemens Jakob Raab, Ralf Weislein und Neuzugang Lukas Deinhofer erfolgreich. Im Finale treffen Euratsfeld und Hausmening aufeinander.