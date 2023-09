Abstand sollte nicht größer werden

Die Aufgaben sind allerdings alles andere als leicht. So muss etwa Blindenmarkt auf eigener Anlage gegen Statzendorf ran, die bisher noch ohne Niederlage geblieben sind. Mauer/Öhling hat mit Grein aber auch eine harte Nuss zu knacken. Denn der Titelmitfavorit kommt schön langsam wieder in Fahrt. „Der Heimsieg gegen Schönfeld war fast Pflicht, um nicht komplett den Anchluss zu verlieren. Nun kommen bei uns immer mehr zuletzt wegen einer Verletzung fehlende Spieler zurück, was die Sache natürlich wieder angenehmer macht. Wir sind sicher noch nicht abzuschreiben“, zeigt sich Grein-Trainer Vitalis Stankevicius sehr optimistisch. Hainfeld wiederum muss zu Aufsteiger Loosdorf, der sein Auftreten bisher aber nicht in eine tolle Platzierung verwandeln konnte. Der allgemeine Tenor lautet: „Wir spielen brav mit, am Ende stehen wir aber mit leeren Händen da.“

Behält Oed die Tabellenführung ?

In Schönfeld will Oed die Tabellenführung festigen. Erst in der letzten Runde von Euratsfeld übernommen, will man diese jetzt nicht mehr so schnell wieder hergeben. Im Derby gegen die Amateure des SKU Amstetten will Euratsfeld nach der Niederlage gegen Oed wieder Punkte einfahren. Gegen Oed war es die erste Niederlage. Aber Vorsicht, denn eine Niederlage leistete sich Amstetten bisher noch nicht. „Unsere Serie hat gehalten, das können wir auf jeden Fall mitnehmen“, so Martin Mostböck.

Der Terminplan für diese Spiele und natürlich auch für die restlichen Partien der 5. Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Waidhofen - Kematen. 19.30 Uhr: Wallsee - Oberndorf. 20 Uhr: Mauer - Grein. Samstag, 16.30 Uhr: Blindenmarkt - Statzendorf, Euratsfeld - SKU Amstetten Amateure, Hainfeld - Loosdorf. Sonntag, 16.30 Uhr: Schönfeld - Oed.