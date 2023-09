Alles ist möglich

Zwei Spiele starten bereits am Freitag. Um 19.30 Uhr beginnt im Alpenstadion das Match zwischen Waidhofen und Grein. Dass Aufsteiger Waidhofen bei Halbzeit des Herbstdurchgangs vor Grein liegt überrascht doch etwas. Aber bei Grein kehren immer wieder verletzte Spieler zurück, kann Trainer Vitalis Stankevicius in punkto Aufstellung wieder flexibler agieren. Eine halbe Stunde später wird in Mauer angepfiffen. Oed kassierte zuletzt die erste Niederlage, somit ist keine Mannschaft in der Liga noch mit weißer Weste unterwegs. „War nicht notwendig diese Niederlage. Aber wenn man dreimal nur Aluminium trifft und der Spielverlauf auch gegen einen ist, dann kommt eben so etwas heraus“, kann der Sportliche Leiter von Oed, Leopold Mühlböck seinen Ärger nicht ganz verbergen.

Euratsfeld will ausbessern

Mit 16 Uhr haben alle Partien dieselbe Beginnzeit. Euratsfeld fordert am Hochkogel die Gäste aus Oberndorf, will die 1:3-Niederlage gegen Loosdorf wieder ausbessern. Dass Loosdorf ein starker Aufsteiger ist, könnte das Team mit einem Erfolg gegen die Amateure des SKU Amstetten erneut unter Beweis stellen. So eng liegt diese Liga zusammen, denn die Amateure des SKU Amstetten hatten ja zuletzt Tabellenführer Oed gebogen. Kematen reist nach Hainfeld, das noch auf den ersten Sieg wartet. Mit einem Dreier könnte das Tabellenschlusslicht aber bis auf zwei Zähler zu Kematen aufschließen. Also auch am unteren Ende der Tabelle alles möglich.

Mittagsmatinee an der Donau

Wallsee trifft ab 11 Uhr auf die Gäste aus Statzendorf. Die mussten zuletzt zwei Niederlagen verdauen. Sowohl gegen Blindenmarkt, als auch in Waidhofen gab es nichts zu erben. Abgeschlossen wird die Runde ab 16 Uhr mit der Begegnung Blindenmarkt gegen Schönfeld.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Waidhofen - Grein. 20 Uhr: Mauer - Oed. Samstag, 16Uhr: Euratsfeld - Oberndorf, Hainfeld - Kematen, Amstetten - Loosdorf. Sonntag, 11 Uhr: Wallsee - Statzendorf, 16 Uhr: Blindenmarkt - Schönfeld.