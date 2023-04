Derby in Blindenmarkt

Werbung

Biberbach hat mit dem Remis gegen Euratsfeld angeschrieben, Blindenmarkt mit dem Auswärtssieg in Wallsee das Selbstvertrauen aufgebessert. Nun werden die Karten aber wieder neu gemischt. Mit einem Sieg könnte Blindenmarkt neun Punkte Vorsprung auf Biberbach herausholen. Es wäre der erste Heimsieg in dieser Meisterschaft für Blindenmarkt. Daniel Köstler ist beim Gastgeber gesperrt. Ebenfalls relevant für den Klassenerhalt sind die Spiele Schönfeld - Wallsee und Oberndorf - Amstetten. Oberndorf ist stark ins Frühjahr gestartet. Mit Amstetten kommt aber eine spielstarke Mannschaft, die zudem in den letzten 180 Minuten keinen Treffer zugelassen hat. Schönfeld gegen Wallsee, das heißt zwei Verlierer der Vorrunde treffen in der Tausendblumarena aufeinander. Wichtig für den Gastgeber - nicht weiter ans Tabellenende zu rutschen.

Duell der Sieger

Kematen und Oed haben bisher eine weiße Weste. Im Derby wird sich zeigen, wer auch im dritten Spiel den Schwung der Startrunden mitnehmen kann. Oed glänzt mit einer sicheren Defensive, Kematen trifft in hoher Frequenz. Euratsfeld will den schlechten Auftakt etwas vergessen machen. Im Heimspiel gegen Hainfeld wartet ein ebenfalls verunsicherter Gegner, bei dem es derzeit verletzungsbedingt nicht rund läuft. Dieses Problem hat aber auch Euratsfeld.

Melk könnte sich weiter absetzen

Der Tabellenführer wird sich wohl auch gegen Stazendorf keine Blöße leisten. Der Vorsprung könnte somit immer größer werden. Denn ob Grein im Derby gegen Mauer den ersten Sieg einfahren kann, bleibt abzuwarten. Es wäre wahrscheinlich schon der erste Punktgewinn im Frühjahr ein kleiner Erfolg. Mauer kassierte zuletzt Doppelrot - auch Trainer Stefan Nestl mischte mit. Jedes Derby hat eigene Gesetze, von einem heißen Match kann bei dieser Ausgangsposition aber ausgegangen werden.

Das Programm: Freitag, 19.30Uhr: Mauer - Grein, 20 Uhr: Melk - Statzendorf. Samstag, 16.30 Uhr: Blindenmarkt - Biberbach, Euratsfeld - Hainfeld, Oberndorf - Amstetten, Schönfeld - Wallsee. Sonntag, 11 Uhr: Kematen - Oed.