Donauderby in Grein

Dieses Spiel eröffnet auch die achte Runde in der Gebietsliga. Grein-Trainer Vitalis Stankevicius hofft auf einen Sieg. Die drei Unentschieden sind eigentlich gefühlte Niederlagen für mich. „Es wird Zeit endlich einen vollen Erfolg zu landen“, so Stankevicius. Ebenfalls am Freitag, und zwar um 20 Uhr wird das Spiel zwischen Mauer und Blindenmarkt angepfiffen. Blindenmarkt hat sich zuletzt mit dem 5:1 gegen Schönfeld eine breite Brunst geholt, Mauer konnte im Derby gegen Grein durch ein spätes Tor von Torjäger Zdenek Linhart noch über den Ausgleich jubeln. Der Blindenmarkt-Trainer warnt vor Mauer, denn die Tabellenplatzierung sagt wenig über die Qualitäten des Gegners aus. „Auch wenn es jetzt so aussieht, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, erklärt Patrick Schrampf. Mauer-Trainer Stefan Nestl wartet allerdings noch immer auf den ersten vollen Erfolg seiner Mannschaft: „Wir sind längst überfällig für den ersten Sieg“.

Kann Euratsfeld die Tabellenführung halten?

Euratsfeld muss ins Waldstadion nach Kematen. Die Elf von Trainer Patrick Ledic will dort die Tabellenführung verteidigen. „Bisher hat die Führung weder Oed noch uns Glück gebracht. Ich hoffe das ist diesmal anders“, ist Ledic gespannt. Vor allem mit der ersten Halbzeit beim 3:0-Heimsieg gegen Oberndorf darf er sehr zufrieden sein. Hainfeld gelang in der letzten Runde ein Befreiungsschlag. Nach dem Heimsieg gegen Kematen will man nun auch auswärts in Statzendorf gewinnen. Oed bekommt es mit dem starken Aufsteiger Loosdorf zu tun. Ob Torhüter David Mühlböck nach seiner Bauchmuskelzerrung wieder zur Verfügung steht, ist fraglich. Sicher fehlen wird Leo Zefi, der wegen seiner schweren Knieverletzung pausieren muss. Oberndorf bekommt es daheim mit den Amateuren des SKU Amstetten zu tun. Abgeschlossen wird die Runde am Sonntag mit der Begegnung Schönfeld gegen Waidhofen. Mit einem Auswärtssieg könnte Waidhofen im besten aller Fälle sogar die Tabellenführung übernehmen.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Grein-Wallsee. 20 Uhr: Mauer-Blindenmarkt. Samstag, 15 Uhr: Kematen-Euratsfeld. 16 Uhr: Oberndorf-Amstetten Amateure, Oed-Loosdorf, Statzendorf-Hainfeld. Sonntag, 16 Uhr: Schönfeld-Waidhofen.