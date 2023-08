Duell der Titelanwärter

Die zweite Runde der Gebietsliga West startet am Freitag mit drei Spielen. Die restlichen vier Begegnungen gehen am Samstag über die Bühne. Ab 17 Uhr kommt es dabei am Samstag zu einem Spitzenspiel der Runde. Grein gastiert in Statzendorf. „Ich halte sie für eine der stärksten Mannschaften der Liga. Obwohl die Saison noch sehr jung ist, wird dieses Match zeigen wo wir heuer stehen“, meint Grein-Trainer Vitalis Stankevicius.

Duell der Sieger

Euratsfeld und Wallsee gingen siegreich aus der Eröffnungsrunde heraus. Wobei beide Teams mit sehr knappen Ergebnissen ihrer Dreier fixierten. Euratsfeld bekam es mit einem hochmotivierten Aufsteiger zu tun. „Ich denke, dass Waidhofen Top-3-Potenzial in der Liga hat. Ich bin froh, dass wir dort mit 1:0 gewonnen haben, denn da werden sich noch einige Mannschaften die Zähne ausbeissen. Nun wollen wir natürlich auch auf dem eigenen Platz beim ersten Heimspiel im Herbst überzeugen und Punkte holen“, zeigt sich Euratsfeld-Trainer Patrick Ledic durchaus zuversichtlich. Gegner Wallsee - daheim 4:3-Sieger gegen Hainfeld - zeigte Moral. Denn in Unterzahl wurde in der Schlussphase noch das 4:3 erzielt. Einziger Wermutstropfen: Neuzugang Stephan Maderthaner sah in diesem Spiel wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte, wird gegen Euratsfeld fehlen.

Wiedergutmachung ist angesagt

Das war nicht das, was sich Trainer Patrick Schrampf vorgestellt hatte. Blindemarkt wirkte gegen die Amateure des SKU Amstetten eher harmlos, bekam wenig Zugriff auf den Ball. Das soll sich gegen Aufsteiger Loosdorf aber ändern, hofft der Trainer: „Denn sonst bekommen wir dort acht Tore“, stellt es Schrampf etwas überspitzt dar. Positiv: Abwehrchef Daniel Köstler steht wieder zur Verfügung. Kematen und Schönfeld kassierten zum Auftakt gemeinsam zehn Gegentore. Nun kommt es im Waldstadion zum direkten Duell. „Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird. Wir werden das Beste daraus machen. Im eigenen Stadion wollen wir jetzt einmal anschreiben“, so Trainer Rudolf Buchinger.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 18 Uhr: Euratsfeld - Wallsee. 19.30 Uhr: Loosdorf - Blindenmarkt. 20 Uhr: Mauer - Oberndorf. Samstag: 17 Uhr: Kematen - Schönfeld, Oed - Hainfeld, Amstetten Amateure - Waidhofen, Statzendorf - Grein.