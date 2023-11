Entscheidung vertagt?

Aber nicht nur diese Partie fiel dem Regen zum Opfer. Auch das Spiel zwischen Loosdorf und Schönfeld findet eine Woche später statt. Nämlich am 11. November um 15 Uhr. Somit bleiben, stand jetzt, noch fünf Spiele in dieser letzten Runde übrig. Drei gehen am Samstag über die Bühne. Jeweils ab 14 Uhr stehen sich Kematen und Statzendorf, als auch Oberndorf und Grein gegenüber.

Kann Grein nachlegen?

Der 5:1-Erfolg gegen Loosdorf war so etwas wie ein Befreiungsschlag für Grein. Nach sieben sieglosen Runden konnte endlich wieder ein Sieg eingefahren werden. Fünf Unentschieden und zwei Niederlagen, das war die doch ernüchternde Ausbeute der Elf von Trainer Vitalis Stankevicius. Denn Grein war ja eigentlich angetreten, um in dieser Saison den Titel zu holen. „die Tabelle bietet noch immer ein knappes Bild. Wenn wir zum Abschluss noch etwas mitnehmen, dann bleibt für die Rückrunde noch die Möglichkeit um nach vorne zu kommen“, übt sich der Grein-Trainer in Optimismus. Ab 15 Uhr fordert am Samstag Wallsee die Gäste aus Oed. Beide Teams zuletzt etwas unter ihren Möglichkeiten, da wäre ein Sieg der ideale Schlusspunkt im Herbst.

Waidhofen muss vorlegen

Nur ein Sieg hält den Aufsteiger im Titelrennen. Die Aufgabe ist jedoch alles andere, denn einfach. Denn das Auswärtsmatch in Hainfeld am Sonntag um 14 Uhr muss erst einmal gewonnen werden. Hainfeld ist derzeit die Mannschaft der Stunde, eilt von Sieg zu Sieg. Mit einem Sieg, der wohl höher als nur 1:0 ausfallen sollte, könnte Waidhofen im Fernduell mit Amstetten aber vorlegen. Das direkte Duell Waidhofen gegen Amstetten endete 1:1. Somit ist für Spannung gesorgt, sollte Waidhofen in dieser Runde an Amstetten vorbeiziehen.

Das Programm: Samstag, 14 Uhr: Kematen - Statzendorf, Oberndorf - Grein. 15 Uhr: Wallsee - Oed. Sonntag, 13 Uhr: Euratsfeld - Blindenmarkt. 14 Uhr: Hainfeld - Waidhofen.