Erste Standortbestimmung

Der Großteil der ersten Runde in der Gebietsliga West geht bereits am Freitagabend über die Bühne. Eröffnet wird die Liga ab 18 Uhr mit der Partie Schönfeld gegen Oberndorf. Das zweite Jahr in der Gebietsliga wird zeigen ob Schönfeld erneut einen Platz unter den Top-6 erreichen kann. Oberndorf wiederum zeigte vor allem zu Beginn der Rückrunde im Frühjahr eine starke Form. Die Elf von Trainer Rainer Hudler holte einige Spieler mit Landeligaerfahrung und wird wohl auch in diesem Spieljahr eine starke Rolle in der Liga spielen. Ab 19.30 Uhr steigt Neuling Waidhofen in die neue Liga ein. Punktuelle Verstärkungen im Kader gab es, ansonsten wird die Meistermannschaft aus der 1. Klasse gefordert sein, sich in der Liga durchzusetzen. Zwar hat Waidhofen Heimvorteil, aber mit Euratsfeld kommt ein Gegner mit Top-3-Potenzial. Zur selben Zeit gastiert Hainfeld in Wallsee. Obwohl Hainfeld in der vergangenen Saison, bedingt durch einen Umbruch im Verein, eher durchwachsen agierte, will Wallsee-Trainer Gerhard Kammerhofer den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen. „Die sind auch jetzt sehr gut aufgestellt, auch wenn ihr Anspruch nicht mehr der unbedingte Titelgewinn ist.“ Ab 20 Uhr ist der zweite Aufsteiger im Einsatz. Kann Loosdorf den Rückenwind aus dem NÖ-Cup-Sieg gegen Melk mitnehmen, ist auch in Mauer/Öhling eine Fortsetzung der Euphorie möglich. Am Sonntag und Montag wird mit je einem Spiel die Eröffnungsrunde abgeschlossen. Statzendorf gegen Oed heißt der sportliche Vergleich am Samstag ab 17.30 Uhr. Oed hat den Keeper getauscht, geht jedoch bis auf einen Zugang unverändert in die Punktejagd. Am Legionärsduo Valenta/Capek hält man fest. „Für uns gilt es dumme Fehler in der Abwehr zu vermeiden und vorne effizient zu sein“, stellt der Sportliche Leiter Leopold Mühlböck klar. Dass dies kein Geheimrezept ist, kann man auch am Derby Blindenmarkt gegen Amstetten ablesen. Denn Blindenmarkt-Trainer Patrick Schrampf sah im Frühjahr ähnliche Fehler. Auf jeden Fall will Blindenmarkt nicht mehr so viel Zeit wie in der vergangenen Saison verstreichen lassen, ehe der erste Heimsieg zu bejubeln ist.

Das Programm:

Freitag, 18 Uhr: Schönfeld – Oberndorf. 19.30 Uhr: Grein – Kematen, Waidhofen/Ybbs – Euratsfeld, Wallsee – Hainfeld. 20 Uhr: Mauer/Öhling – Loosdorf. Samstag, 17.30 Uhr: Statzendorf – Oed/Zeillern. Montag, 18 Uhr: Blindenmarkt – Amstetten Amateure.