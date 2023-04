Absageflut droht

Werbung

Ob die 17. Runde in der Gebietsliga West planmäßig über die Bühne gehen kann, erscheint derzeit mehr als fraglich. Denn Bereits am Freitag stehen zwei Partien auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr steht Biberbach wieder einmal vor einem Endspiel im Abstiegskampf. Daheim gegen Schönfeld muss wohl ein Sieg her, damit der Abstand nicht noch weiter anwächst. „Wir geben sicher nicht auf. Unser Spiel ist nicht so schlecht, wie es die derzeitige Tabellensituation widerspiegelt“, zeigt sich Trainer Thomas Mayrhofer kämpferisch. Ebenfalls zur selben Uhrzeit treffen zwei bisher in der Rückrunde sehr erfolgreiche Teams aufeinander. Mauer hat die bisher mit weißer Weste agierenden Oberndorfer zu Gast. Der Gastgeber muss weiter mit zwei ROT-Sperren umgehen. Trainer Stefan Nestl „sitzt“ das zweite Spiel seiner 5-Runden-Sperre ab, und Nico Stadler fehlt noch einmal, aufgrund des Platzverweises gegen Oed. Der Hauptteil der Runde geht am Samstag über die Bühne. 16.30 Uhr ist Anpfiff in Hainfeld. Es gastiert mit Blindenmarkt eine Mannschaft, die im Frühjahr bisher sehr effizient unterwegs war. Der Konterfußball sorgt für Punkte, nun auch auf eigener Anlage. In der Fremde lief es für Blindenmarkt ja auch im Herbst nicht schlecht. Zeit also, sich für die Heimpleite im Herbst zu revanchieren. Gleichzeitig startet auch Statzendorf gegen Euratsfeld. In Melk zeigte Statzendorf, trotz einer 0:3-Pleite, lange Zeit sehr guten Fußball, hielt das Match gegen den Tabellenführer offen. Euratsfeld wiederum reist mit dem ersten Erfolgserlebnis in die Fremde. Ein Duell zweier Mannschaften, die im vorderen Bereich der Tabelle um die Positionen kämpfen. Aber auch den Titel will Euratsfeld-Trainer Anton Saric noch nicht abschreiben: „Wir wollen schon noch dranbleiben, es Melk nicht allzu leichtmachen:“ Die weiteren Duelle lauten Grein gegen Kematen und Wallsee gegen Amstetten. Im einzigen Sonntagspiel empfängt Oed den Spitzenreiter Melk. Trainer Rudolf Lang will die Schlappe aus der Hinrunde wieder etwas geraderücken, stapelt aber tief: „Damals haben wir acht Tore bekommen. Ist es diesmal die Hälfte, haben wir uns ja schon gesteigert“, meint er scherzhaft.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Biberbach – Schönfeld, Mauer – Oberndorf. Samstag: Hainfeld – Blindenmarkt, Statzendorf – Euratsfeld, Wallsee – Amstetten Amateure, Grein – Kematen. Sonntag, 16.30 Uhr: Oed/Zeillern – Melk.