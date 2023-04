Gelingt erstes Erfolgserlebnis ?

Werbung

Aber auch die Spielzeit ist eine außergewöhnliche. Am Sonntag ab 11 Uhr versucht Grein im Schuberth-Stadion seine Baustellen zu bearbeiten. Der Gastgeber wiederum könnte mit einem Heimsieg einen weiteren Baustein in Richtung Titelgewinn auf den Rasen zaubern. Verfolger Euratsfeld hat nämlich eine ganz schwere Aufgabe. Daheim gegen bisher erfolgsverwöhnte Oeder. Und auch die weiteren Mannschaften aus den Top-5 müssen hart arbeiten, um den Abstand zu Melk nicht weiter anwachsen zu lassen. Punktegleich liegen Statzendorf und Mauer auf den Rängen vier und fünf. Heimstärke neu entdeckt. Blindenmarkt heißt das Reiseziel für Statzendorf. Und da werden für das Heimteam bittere Erinnerungen wach. Revanche für die 0:5-Klatsche ist angesagt. „Aber eigentlich waren wir da eh selbst schuld an der hohen Niederlage“, so Co-Trainer Patrick Schrampf. Auch Mauer hat ein Auswärtsspiel zu absolvieren. Im Waldstadion stellt sich Kematen in den Weg. Ein spannendes Derby, dass Mauer-Trainer Stefan Nestl allerdings nur von der Tribüne aus beobachten darf, da er weiterhin seine ROT-Sperre absitzt. Von großer Bedeutung für den Abstiegskampf sind die Begegnungen Amstetten gegen Biberbach und Oberndorf gegen Wallsee. Biberbach läuft weiterhin dem Erfolg hinterher, Oberndorf dagegen hatte in der Rückrunde nur erfreuliche Ergebnisse. Dennoch ist man immer noch Vorletzter, knapp hinter Blindenmarkt. Und da Blindenmarkt nun auch fleißig punktet, muss Oberndorf wohl seine Serie weiter pflegen.

Das Programm: Samstag, 16.30 Uhr: Euratsfeld – Oed, Kematen – Mauer, Oberndorf – Wallsee. Sonntag: 11 Uhr: Melk – Grein. 11.30 Uhr: Blindenmarkt – Stazendorf. 16.30 Uhr: Schönfeld – Hainfeld. 18 Uhr: Amstetten – Biberbach.