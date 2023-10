Kampf um Tabellenspitze weiterhin sehr enge Kiste

Euratsfeld, Amstetten, Oed und Loosdorf heißt der Tabellenführer nach der neunten Runde in der Gebietsliga. Zugegeben, keine sehr gewagte Prognose, denn alle vier Mannschaften trennen nur drei Punkte. Die besten Karten hat wahrscheinlich Tabellenführer Euratsfeld. Am Samstag wartet am Hochkogel die Mannschaft aus Statzendorf. Die Gäste darf man natürlich keinesfalls unterschätzen, aber die Souveränität der letzten Saison konnten sie bisher nicht konstant abrufen. Dieses Spiel findet am Samstag statt. Genauso ab 15.30 Uhr, wie noch drei weitere Begegnungen.

Diesmal nur zwei Spieltage

Eröffnet wird der Durchgang am Freitag mit drei Spielen, die jeweils um 19.30 Uhr Beginnzeit haben, beendet bereits am Samstag. Sonntag findet diesmal kein Spiel statt. Zwei Aufsteiger sind am Freitag am Werk. Loosdorf will die Chance auf eigener Anlage mit einem Sieg gegen Oberndorf nutzen, um von Platz vier vielleicht ganz nach oben zu springen. Loosdorf geht mit einem Erfolgserlebnis in dieses Duell. Das 4:0 in Oed wird eine breite Brust machen. Einen Ausfall muss Oberndorf verkraften, denn beim 0:2 gegen die Amateure des SKU Amstetten wurde Philipp Penzenauer in der 74. Minute wegen Kritik mit der Ampelkarte vom Platz geschickt. Der zweite Neuling, nämlich Waidhofen empfängt auf eigener Anlage die Gäste aus Mauer/Öhling. Die Nestl-Elf geht mit einem Erfolgserlebnis in dieses Spiel. Der Heimsieg gegen Blindenmarkt war der erste volle Erfolg im Herbst. „Höchst an der Zeit, außerdem war es gegen einen direkten Konkurrenten, wo die Punkte quasi doppelt zählen“, freut sich Trainer Stefan Nestl. Waidhofen kassierte gegen Schönfeld durch ein Tor in der vorletzten Minute eine bittere Niederlage.

Der fünfte Versuch für Grein

Es ist der fünfte Anlauf für Grein. In Hainfeld soll nach vier Punkteteilungen endlich ein Sieg her, der vor allem für die Moral sehr wichtig wäre. „Da die Tabelle sehr eng ist, machen die vielen Unentschieden zu diesem Zeitpunkt noch wenig aus. Aber für den Kopf wäre ein Sieg enorm wichtig“, hofft Trainer Vitalis Stankevicius auf die Trendwende. Oed muss nach Blindenmarkt und Amstetten spielt daheim gegen Kematen. Mit einem Sieg winkt den Amateuren vielleicht sogar die Tabellenführung.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Loosdorf-Oberndorf, Waidhofen-Mauer, Wallsee-Schönfeld. Samstag, 15.30 Uhr: Euratsfeld-Statzendorf, Hainfeld-Grein, Amstetten Amateure-Kematen, Blindenmarkt-Oed.