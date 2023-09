Nur Oed noch ohne Niederlage

Am Samstag ab 15.30 Uhr hat Oed Heimvorteil gegen Amstetten. Die Gäste kommen mit einer 0:6-Pleite gegen Euratsfeld im Gepäck nach Oed. „Ich verliere lieber einmal mit 0:6, als sechsmal mit 0:1“, nahm Trainer Martin Mostböck die Packung mit etwas Humor und Pragmatismus. Bei Oed hingegen lief es in der Vorrunde relativ glatt, der Auswärtssieg in Schönfeld war ein sehr sicherer. Verfolger Euratsfeld muss zu Aufsteiger Loosdorf. Am Freitag ab 19.30 Uhr treffen zwei Sieger aufeinander, denn auch Loosdorf durfte in der Vorrunde jubeln. Das 4:2 in Hainfeld war der zweite Sieg.

Kann Blindenmarkt auch auswärts ?

In Grein wartet eine ähnlich schwere Aufgabe wie es jene daheim gegen Statzendorf war. Der Gastgeber kommt schön langsam wieder in Fahrt, will in der Tabelle weiter Boden gutmachen. „Es liegt alles sehr eng beieinander, wir werden sicher nicht nervös, bleibt Grein-Trainer Vitalis Stankevicius gelassen. Aber auch Blindenmarkt gibt der Heimsieg eine breite Brust. Jetzt gilt es dies auch auswärts zu bestätigen, um erstmals auch in der Fremde einen Dreier einzufahren. Das dritte Spiel am Freitag lautet Waidhofen gegen Statzendorf. „Wir müssen sehr viel Aufwand betreiben, um zu punkten. Wir treffen immer wieder erst spät ins Tor, könnten uns das Leben aber leichter machen wenn wir unsere Möglichkeiten zuvor nutzen würden“, so Spielertrainer Berthold Teufl, der selbst schon einen Zähler durch ein Tor in der Overtime gerettet hat. Kematen fordert im Derby Wallsee und Mauer muss am Sonntag nach Schönfeld. Nach zuletzt zwei Siegen kassierte Kematen gegen Waidhofen eine Niederlage. „Wir bleiben unserem Spielstil sicher treu, werden nichts ändern. Hinten gut stehen und schnelles Umschaltspiel ist unseres“, hält Trainer Rudolf Buchinger am Plan fest.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Grein-Blindenmarkt, Loosdorf-Euratsfeld, Waidhofen-Statzendorf. Samstag, 15.30 Uhr: Oed-Amstetten Amateure, 16.30 Uhr: Kematen-Wallsee, Oberndorf-Hainfeld. Sonntag, 16.30 Uhr: Schönfeld-Mauer.