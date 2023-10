Quartett spielt um die Führung

Und zwar wartet in Statzendorf eine fordernde Aufgabe auf die Elf von Trainer Martin Mostböck. Er sieht aber seine Jungs bereits mit einiger Erfahrung ausgestattet, will die Serie fortsetzen. „Wir sind reifer, wissen in gewissen Situation auch einmal die Ruhe zu bewahren. Derzeit ist auch der Spielverlauf und das Spielglück auf unserer Seite, aber auch das muss man sich ja erarbeiten“, so Mostböck. Die Verfolger haben aber auch knifflige Aufgaben. Waidhofen tritt in Blindenmarkt an. Der Gastgeber hat in den letzten fünf Spielen nur einmal verloren, zeigt jetzt mehr Konstanz als noch zu Beginn der Punktejagd. Aber Waidhofen hat gegen Ende einer Partie immer wieder noch einen Joker parat. Wäre wohl sehr ungewöhnlich, wenn nicht wieder ein spätes Tor der Gäste im Spielbericht auftauchen würde.

Kann sich Grein befreien?

Euratsfeld muss nach Grein. Geht die unglaubliche Serie von Grein weiter, dann wäre es bereits das sechste Remis in Folge. „Wir müssen jetzt unbedingt einmal gewinnen“, hofft Grein - Trainer Vitalis Stankevicius. Oed empfängt in der vor kurzem umgetauften Antares-Arena die Gäste aus Oberndorf, die zuletzt mit einigen Ergebnissen haderten. Oed muss weiterhin den Ausfall von Leo Zefi verkraften. Das torlose Remis gegen Blindenmarkt war kein Leckerbissen, zuhause will man wieder voll punkten. Auch Loosdorf mischt in der engen Tabelle voll mit. Vier Punkte Rückstand auf Platz eins - genauso wie Statzendorf - sind eigentlich gar nichts. Will man Waidhofen als bisher besten Aufsteiger ablösen, müsste wohl ein Sieg in Kematen her. Weiters steht noch das Derby Mauer gegen Wallsee auf dem Programm. In diesem Spiel gibt es für Mauer auf eigener Anlage die Gelegenheit die Rote Laterne zu verabschieden, vorausgesetzt gegen Wallsee folgt eine klare Leistungssteigerung. Hainfeld konnte aus den letzten Spielen kräftig Kapital schlagen, auf dem kleinen Platz in Schönfeld folgt jetzt der nächste Versuch.

Das Programm: Samstag, 15.30 Uhr: Blindenmarkt-Waidhofen, Grein-Euratsfeld, Statzendorf-Amstetten. 17.30 Uhr: Mauer-Wallsee. Sonntag, 10.30 Uhr: Oed-Oberndorf. 15.30 Uhr: Kematen-Loosdorf, Schönfeld-Hainfeld.