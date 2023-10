Schwere Aufgaben für Spitzentrio

Gestartet wir der elfte Durchgang in der Gebietsliga am Freitag. Jeweils ab 19.30 Uhr beginnen die Spiele Loosdorf gegen Statzendorf und Waidhofen gegen Oed. Statzendorf und Loosdorf sind Nachbarn in der Tabelle, haben beide je 17 Punkte am Konto. Beide konnten zuletzt überzeugen. Statzendorf stürzte die Amateure des SKU Amstetten von der Tabellenspitze und Loosdorf dominierte gegen Kematen im Waldstadion, siegte „nur“ mit 2:0. Waidhofen geht mit einem Erfolgserlebnis in das Duell gegen Oed. Beim Auswärtssieg in Blindenmarkt lieferte der Aufsteiger zwar nicht sein bestes Spiel bisher ab, konnte aber erneut drei Punkte holen. Enttäuschend beim Gegner aus Oed sicher das torlose Remis gegen Oberndorf, was der Sportliche Leiter Leopold Mühlböck der katastrophalen Chancenauswertung zuordnete:„Wahnsinn, was wir vergeben haben, da war viel mehr drinnen.“

Vier Spiele am Samstag

Einheitliche Beginnzeit am Samstag ist 15 Uhr. Euratsfeld muss gegen Schönfeld ran, will natürlich auch nach dieser Runde weiter Tabellenführer bleiben, nicht schon wieder sehr schnell Platz eins zu verlieren. „Wir versuchen uns diesmal länger zu halten, aber in dieser Liga sind die Abstände so gering, dass mit einem Sieg gleich drei oder vier Ränge gut gemacht werden können“, ist sich Trainer Patrick Ledic der Schwere der Aufgabe durchaus bewusst. Hainfeld gegen Mauer und Oberndorf gegen Kematen lauten weitere Begegnungen. Schließlich steht auch das Derby Amstetten gegen Grein auf dem Spielzettel. Die Gäste aus Grein konnten zwar die lange Remisserie zuletzt beenden, aber nur durch eine Niederlage. Trainer Vitalis Stankevicius formuliert es hart: „Wir spielen nun gegen den Abstieg.“ Abgeschlossen wird die Runde mit dem einzigen Sonntagspiel, welches Wallsee gegen Blindenmarkt lautet.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Loosdorf-Statzendorf, Waidhofen-Oed. Samstag, 15 Uhr: Euratsfeld-Schönfeld, Hainfeld-Mauer, Oberndorf-Kematen, Amstetten-Grein. Sonntag, 15 Uhr: Wallsee-Blindenmarkt.