Sechs-Punkte-Spiel

Die 20. Runde in der Gebietsliga hat aber auch wieder Spannung an der Tabellenspitze zu bieten. Denn der Vorsprung von Melk ist durch die Doppelrunde am Feiertag geschrumpft. Melk trifft im Schuberth-Stadion auf Kematen. Nur noch fünf Punkte trennen den Tabellenführer und seinen ersten Verfolger. Grein reist nach Blindenmarkt. Der Gastgeber darf sich wohl keine Niederlage leisten, denn sonst könnte Biberbach mit einem Sieg gegen Oderndorf vorbeiziehen und die Rote Laterne nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder abgeben. So schließt sich der Kreis zwischen Titelkampf und Abstiegskampf.

Sechs Stammspieler fehlen Biberbach-Trainer Thomas Mayrhofer schon seit längerer Zeit. Trotzdem gab es zuletzt wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber auch bei Oberndorf fehlt ein wichtiger Spieler. Torjäger Nedim Becirovic muss wegen seiner Ampelkarte im Spiel gegen Mauer zuschauen. Ebenfalls wichtig für den unteren Bereich der Tabelle ist die Begegnung zwischen Schönfeld und Oed. Oed ist die zweitbeste Frühjahrsmannschaft - nur Oberndorf war mit fünf Siegen noch erfolgreicher - und tritt in der Fremde als leichter Favorit an, denn Schönfeld gelang in der Rückrunde bisher nur ein voller Erfolg. Mit Euratsfeld gegen Mauer wartet in dieser Runde auch wieder ein Traditionsderby auf die Zuschauer. Mauer bot zuletzt trefferreiche Spiele, mit Sieg und Niederlage. Euratsfeld - immerhin im Spitzentrio nach dem Herbstdurchgang - kann bisher nur eine eher durchwachsene Bilanz aufweisen. Nur ein Dreier, Mauer hat einen mehr. Bei Mauer fehlt Markus Schweighofer wegen einer Sperre (Torchancenverhinderung gegen Oberndorf).