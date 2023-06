Showdown auf zwei Bühnen

Melk hat vor der letzten Runde einen Zähler Vorsprung. Diesen zu verwalten wird aber ganz schwer. Denn Melk darf sich am Freitag Abend in Wallsee nur dann eine Niederlage erlauben, wenn auch Grein 24 Stunden später in Statzendorf leer ausgeht. Somit ist Melk genauso unter Zugzwang wie Grein, da bei Punktegleichstand, die direkten Duelle zählen. Und da hat Grein die Nase vorne. Grein kann zwar einen Tag später auf das Ergebnis von Melk taktisch reagieren (sollte Melk nicht gewinnen), aber Trainer Vitalis Stankevicius will von solchen Spielchen nichts hören. „Wir werden einen Sieg brauchen. Davon gehe ich aus. Gewinnt Melk am Vortag, dann ist der Zug aber sowieso abgefahren.“

Blindenmarkt könnte mit einem Sieg in Schönfeld den Tabellennachbarn Oberndorf noch in letzter Sekunde abfangen. Kematen noch an Oed (ist gemeinsam mit Oberndorf schon in der Sommerpause, die die letzte Runde beide mit dem direkten Duell vor einer Woche bereits absolviert haben) vorbeiziehen, wenn bei Absteiger Biberbach ein Dreier gelingt. Aber das ist nur mehr Spannung in homöpathischenr Dosierung, die wichtigen Positionen in der Tabelle sind fixiert.

Das Programm: Freitag, 18.30 Uhr: Amstetten Amateure - Euratsfeld, 19.30 Uhr: Wallsee - Melk. Samstag, 17.30 Uhr: Hainfeld - Mauer/Ö., Schönfeld - Blindenmarkt, Statzendorf - Grein, 18.30 Uhr: Biberbach - Kematen.