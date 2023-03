Siege sind gefragt

Grein empfängt mit Oberndorf zwar eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion, dennoch ist die Aufgabe alles andere, als leicht. Denn Oberndorf hat sich in der Winterpause gut verstärkt, konnte zum Auftakt mit einem Sieg glänzen. Grein musste sich einer starken Oeder Mannschaft geschlagen geben, fand gegen das Defensivkonzept keine Mittel. Ebenfalls ein ganz schlechter Start war das für Euratsfeld. Eigentlich wäre die Jagd auf Melk angesagt gewesen. Doch die Heimpleite gegen Wallsee holte die Saric - Elf wieder etwas auf den Boden zurück. Nun steht das Derby gegen Biberbach an. Wie immer in einem Derby ist alles möglich. Biberbach übernahm durch die Pleite in Melk die Rote Laterne, braucht dringend Punkte für den Abstiegskampf.

ZAUBERN MÜSSTE MAN KÖNNEN

Zaubern müsste man können. Hainfeld-Coach Frenkie Schinkels wird wohl weiter auf Harry Potter warten müssen, denn in Melk hängen die Trauben sehr hoch. Das könnte im Schuberth-Stadion eine sehr große Baustelle für den Niederländer werden. Der erste Heimpunkt wurde für Blindenmarkt Realität. Gegen die Amateure des SKU Amstetten gelang zwar kein Tor, aber immerhin der erste Zähler auf heimischen Rasen in der laufenden Saison. Das soll in Wallsee nun eine Fortsetzung finden.

Oed gegen Mauer, ein weiteres Derby. Selbstvertrauen konnten beide in der ersten Runde tanken. Mauer spielte Remis gegen Statzendorf, Oed entführte alle Zähler aus Grein. „Das durfte man nicht zwingend erwarten“, so Trainer Rudolf Lang. Kematen gelang ein voller Erfolg zum Auftakt gegen Hainfeld. Mit einem Auswärtserfolg in Statzendorf könnte die Abstiegszone weiter hintenan gehalten werden.

Das Programm: Freitag, 19 Uhr: Wallsee - Blindenmarkt. Samstag, 16.30 Uhr: Hainfeld - Melk, Oed - Mauer. 17 Uhr: Grein - Oberndorf. 19 Uhr: Biberbach - Euratsfeld. Sonntag, 16.30 Uhr: Statzendorf - Kematen. 17 Uhr: Amstetten Amateure - Schönfeld.