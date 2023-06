Spannung im Titelkampf

Fünf Spieltage umfasst die vorletzte Runde in der Gebietsliga. Zwei Spiele gehen schon heute abend über die Bühne. Ab 18.30 hat Blindenmarkt die Gelegenheit mit einem Heimsieg gegen Oberndorf endgültig den Klassenerhalt zu schaffen und vielleicht in der letzten Runde sogar noch Oberndorf überholen. „Ich denke, dass wir schon noch punkten müssen“, stellt Blindenmarkt-Trainer Patrick Schrampf klar. Eine Stunde später versucht Biberbach seinen Teil zum Wunder Namens Klasenerhalt beizutragen. Dafür nötig ein Auswärtssieg in Mauer, bei gleichzeitig keinem Dreier für Blindenmarkt. Am Feiertag treffen im Waldstadion von Kematen zur Mittagszeit (11 Uhr) Kematen und Wallsee aufeinander. Beide Mannschaften können die Meisterschaft ruhig ausklingen lassen. Um 17.30 Uhr spielt Oed auf eigener Anlage gegen starke Gäste aus Statzendorf, eine halbe Stunde später wird das Spiel zwischen Grein und Hainfeld angepfiffen. Ein Sieg ist Pflicht für Grein. „Für uns hat sich nichts geändert. Wir müssen jedes Spiel gewinnen und Melk muss noch einmal Punkte liegen lassen“, gibt Grein-Trainer Vitalis Stankevicius die Marschroute vor.

Freitag könnte Entscheidung fallen

Am Freitag ab 20 Uhr hat Melk gegen die Amateure des SKU Amstetten Heimvorteil. Dabei könnte der Gastgeber erstmals seit längerer Zeit wieder in der Rolle des Jägers sein. Amstetten-Coach Martin Mostböck erwartet ein attraktives Match. „Beide bevorzugen den offensiven Fussball“, so Mostböck. Aber auch der Meister könnte an diesem Tag schon feststehen. Verliert Grein und siegt Melk, dann kehrt Melk wieder in die Landesliga zurück. Samstag und Sonntag je eine Partie. Euratsfeld gegen Schönfeld und schließlich Oed gegen Oberndorf.

Das Programm: Mittwoch, 18.30 Uhr: Blindenmarkt - Oberndorf. 19.30 Uhr: Mauer - Biberbach. Donnerstag, 11 Uhr: Kematen - Wallsee, 17.30 Uhr: Oed - Statzendorf. 18 Uhr: Grein - Hainfeld. Freitag, 20 Uhr: Melk - Amstetten Amateure. Samstag, 17.30 Uhr: Euratsfeld - Schönfeld. Sonntag, 17.30 Uhr: Oed - Oberndorf.