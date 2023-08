Spiele um die Tabellenführung

Und zwar sind das Oed/Zeillern gegen Euratsfeld und Oberndorf gegen Waidhofen. Gestartet wird der Durchgang am Freitag um 19.30 Uhr aber mit der Begegnung zwischen Loosdorf und Wallsee. Zwei Tabellennachbarn mit je vier Punkten und fast dem gleichen Stand in der Tordifferenz. Wobei Wallsee Plus Eins und Loosdorf Minus Eins aufweist.

Kassiert Euratsfeld ersten Gegentreffer

Bisher mit weißer Weste unterwegs ist Euratsfeld. Neben dem Punktemaximum hat die Elf von Trainer Patrick Ledic auch noch kein Gegentor kassiert. Nun kommt mit Jiri Valenta und Co aber ein Team, dass mit acht Toren bisher die meisten Treffer der Liga auf seinem Konto hat. Ein Derby, dass viele Zuseher anlocken wird. Da auch noch der Wettergott am Samstag durchaus mitspielen wird, steht einem spannenden Nachmittag ab 16.30 in Oed nichts mehr im Weg. Ebenfalls um diese Uhrzeit spielen noch die Amateure des SKU Amstetten gegen Hainfeld und Statzendorf gegen Mauer.

Findet Grein wieder in die Spur ?

Ein voller Erfolg in drei Runden ist wahrscheinlich nicht das was sich Grein-Trainer Vitalis Stankevicius erwartet hat. Nach dem Kantersieg in der Auftaktrunde gegen Kematen blieb nicht mehr viel übrig vom Schwung. „Gegen Oed haben wir in der ersten Viertelstunde die Partie verloren. Jetzt gilt es sich wieder aufzurichten und daheim zu punkten. Gegen Schönfeld sollte ein Sieg her“, hofft der Trainer. Zur Mittagszeit findet am Sonntag dieses Spiel statt. Jeweils ab 16.30 Uhr gibt es noch zwei Spiele. Kematen und Blindenmarkt treffen im Waldstadion aufeinander und Oberndorf will daheim mit einem Sieg den Angriff auf Platz eins starten, nachdem man in der letzten Runde mit dem 1:1 in Blindenmarkt den ersten Zähler liegengelassen hatte. Waidhofen kommt aber mit Selbstvertrauen. Der Heimsieg im Aufsteigerduell gegen Loosdorf dürfte für eine breit Brust sorgen.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Loosdorf - Wallsee. Samstag: 16.30 Uhr: Oed - Euratfsfeld, Amstetten Amateure - Hainfeld, Statzendorf - Mauer. Sonntag 11 Uhr: Grein - Schönfeld. 16.30 Uhr: Kematen - Blindenmarkt, Oberndorf - Waidhofen.