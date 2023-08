Spitzenspiel in Grein

Über drei Tage verteilt geht die dritte Runde in der Gebietsliga West über die Bühne. Eröffnet wird der Durchgang mit drei Spielen am Freitag. Wobei ab 19.30 Uhr an der Donau das Spiel der Runde stattfindet. Nimmt man die Platzierung in der Tabelle, so spielt nämlich der dritte Grein gegen den vierten Oed. Die Vorzeichen stehen diesmal etwas anders, als in der jüngeren Vergangenheit, denn diesmal gilt Oed als leichter Favorit. „Das würde ich schon sehen, denn beide Teams haben bisher gegen Statzendorf bereits gespielt, beide ein Remis geschafft. Nur Oed hat dabei viel besser ausgesehen als wir, denn unser Punkt in Statzendorf war schon sehr glücklich“, blickt Grein-Trainer Vitalis Stankevicius voraus.

Duell der Aufsteiger

Ebenfalls ab 19.30 Uhr kommt es zum Vergleich Waidhofen gegen Loosdorf. Im Alpenstadion will Waidhofen erstmal Zählbares einfahren, nachdem ja zum Auftakt gegen Euratsfeld trotz guter Leistung am Ende mit leeren Händen die Analyse stattfinden musste. Loosdorf kommt mit breiter Brust durch den Sieg gegen Blindenmarkt ins Alpenstadion. Waidhofen konnte zuletzt mit einem Remis gegen die Amateure des SKU Amstetten zumindest einmal in der Liga anschreiben.

Kellerderby in Mauer

Mauer gegen Kematen. Oder wie es Mauer-Trainer Stefan Nestl bezeichnet -„das erste Kellerderby schon in Runde drei“ - stellt bereits die Weichen für den weiteren Herbst. Denn Kematen braucht unbedingt erste Punkte, oder zumindest ein Remis, um nicht hinten zu sesshaft zu werden. „Unser Hauptproblem ist, dass wir die Abwehr jetzt stabilisieren müssen. Elf Gegentor in zwei Spielen, das war eindeutig zu viel“, bilanziert Co-Trainer Thomas Hörlesberger. Am Samstag will Euratsfeld den Erfolgslauf fortsetzen. Gemeinsam mit Oberndorf hat man ja bisher mit sechs Zählern das Maximum herausgeholt. In Hainfeld gilt es jetzt nachzulegen. Jene Oberndorfer, die mit breiter Brust zum Abschluss der Runde am Sonntag nach Blindenmarkt reisen. Ein Spiel der Gegensätze, denn es trifft der Tabellenführer auf die bisher noch punktelosen und an vorletzter Stelle platzierten Blindenmarkter.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Grein - Oed, Waidhofen/Ybbs - Loosdorf. 20 Uhr: Mauer- Kematen. Samstag: 17 Uhr: Hainfeld - Euratsfeld. 18 Uhr: Wallsee - Amstetten Amateure. Sonntag, 17 Uhr: Blindenmarkt - Oberndorf, Schönfeld - Statzendorf.