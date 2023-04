Tabellenführer mit schweren Aufgaben

Vier Spiele werden in der Gebietsliga an diesem Wochenende nachgeholt. Da ist auch die Begegnung zwischen Oed und Melk am 1. Mai dabei. Bereits am Freitag wartet auf den Tabellenführer die fordernde Aufgabe in Mauer. Sollte Melk da Punkte liegen lassen, könnten das die Verfolger nutzen, um eine bereits vergeben geglaubte Chance wieder aufleben zu lassen. Wobei die beiden direkten Verfolger in Grein aufeinanderprallen. Daheim könnte Grein nach dem ersten Auswärtssieg (der auch der erste volle Erfolg überhaupt im Frühjahr war), jetzt gegen Euratsfeld nachlegen und den ersten Heimsieg in der Rückrunde landen. „Wir wollen die Meisterschaft spannend halten. Vielleicht geht da ja noch was“, hofft Grein-Trainer Vitalis Stankevicius. Obwohl Grein derzeit, so wie auch Melk, viele verletzte Spieler hat, soll gegen Euratsfeld ein Dreier her. Mit der Doppelbelastung muss auch Mauer/Öhling leben. Allerdings spielt die Elf von Trainer Stefan Nestl zweimal daheim. Am Montag steht der Nachtrag gegen Oberndorf an. Auch Oed absolviert eine Doppelrunde. Samstag daheim gegen Blindenmarkt und am Montag, ebenfalls auf eigener Anlage, der Kracher gegen Melk. Kann Torjäger Jiri Valenta seine Serie fortsetzen, bleibt er also in jedem Spiel erfolgreich, dann würde Oed fleißig an Boden gutmachen. Biberbach schöpfte zuletzt durch den ersten Sieg im Frühjahr wieder Mut. Daheim gegen Wallsee muss aber bereits der nächste Sieg her, denn die Lage bleibt ernst. „Für uns sind das jetzt lauter Endspiele“, bringt es Biberbach-Trainer Thomas Mayrhofer auf den Punkt.

Das Programm: Freitag, 18 Uhr: Kematen - Oberndorf. 19.30 Uhr: Biberbach - Wallsee, Grein - Euratsfeld, Mauer - Melk. Samstag, 16.30 Uhr: Hainfeld - Amstetten, Oed - Blindenmarkt, Statzendorf - Schönfeld. Montag, 11 Uhr: Grein - Kematen. 14.30 Uhr: Statzendorf - Euratsfeld. 16.30 Uhr: Oed - Melk. 18 Uhr: Mauer - Oberndorf.