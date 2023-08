Fehlstart macht trotzdem Mut

Knapp daneben ist auch vorbei. Hainfeld musste sich in Wallsee mit 3:4 geschlagen geben. Die Partie wäre aber nicht zu verlieren gewesen, glaubt Thomas Schnürer. „Beim Stand von 3:3 ist uns ein ganz klarer Elfmeter nicht gegeben worden“, präzisiert der sportliche Leiter. In Folge erzielten die Hausherren aus abseitsverdächtiger Position den Siegestreffer. Wallsee war zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl, Stephan Maderthaner flog in der 68. Minute nach einer Tätlichkeit vom Platz. „Das hätten wir besser fertig spielen müssen“, hadert Schnürer und nimmt sich selbst und Trainer Ferenc Orban nicht aus der Verantwortung. „Nach dem Ausschluss haben wir wohl zu viel umgestellt. Uns ging in gewisser Weise der Spielfluss verloren.“

Auch wenn man am Ende ohne Punkte die Heimreise antreten musste, macht der Auftritt doch Mut. „Man hat gesehen, dass wir Fortschritte machen. Zwar ist die Abstimmung zwischen der Defensive und der Offensive immer noch ein Problem, aber es wird von Woche zu Woche besser. Wir kennen also unsere Hausaufgaben und werden sie erledigen.“

Rückkehrer sorgen für Entspannung

In Wallsee waren mit Horen und Tatul Sarikyan zwei Stammspieler urlaubsbedingt noch nicht mit von der Partie. Auch Serkan Demirbas stieg erst spät ins Training ein und kam daher erst in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Heißt: Hainfeld hat noch Reserven. „Zusätzlich sind mit Kevin Marek und Iljas Ladan zwei weitere Spieler verletzt. Wenn demnächst alle zurückkehren, haben wir bei der Aufstellung die Qual der Wahl“, sagt Schnürer.