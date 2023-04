Letztes Aufgebot holt ersten Punkt

Nach drei Pleiten in Serie feiert Hainfeld den ersten Punkt im Frühjahr wie einen Sieg. Die Ausgangslage für die Elf von Trainer Frenkie Schinkels war freilich nicht die Beste. Mit Horen und Tatul Sarikyan sowie Darijo Bradaric fehlten wieder wichtige Spieler. Anstatt nach Schönfeld reiste das Trio lieber auf die Insel und wohnte der Cup-Partie zwischen Manchester City und Sheffield United bei. „Das war unser letztes Aufgebot“, schnaufte der Hainfelder Coach nach dem Schlusspfiff tief durch. Zumindest konnte er nach seiner Verletzungspause wieder auf Stefan Decker zurückgreifen. „Er war gemeinsam mit unserem Torhüter der beste Mann am Platz“, lobt Schinkels den unermüdlichen Einsatz gegen vor allem gegen Ende immer angriffslustigen Hausherren.

Schinkels tritt Pilgerreise in den Vatikan an

Zwei Mal durften die Gölsentaler über den Führungstreffer jubeln und auch wenn es am Ende nicht für drei Punkte gereicht hatte, war man mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. „Das ist ein gewonnener Punkt. Schönfeld hat am Ende sehr viel Druck gemacht. Wir waren nach der roten Karte für Luki Bader zusätzlich geschwächt“, analysiert der Trainer. Er meldete sich am Tag danach noch per SMS bei seinen Spielern. „Ich habe ihnen gratuliert und gesagt, dass ich mit 100 Prozent bei der Sache bin, solange ich das Gefühl habe, dass auch meine Jungs alles geben.“

Apropos alles geben: Gegen Amstetten kann Schinkels seiner Elf nicht von der Bank helfen, da er nach Rom reist. „Das war ein Geschenk zum Sechziger“, sagt Schinkels und verspricht: „Ich werde am Samstagnachmittag in den Vatikan gehen und für Punkte beten.“ Statt dem Trainer wird Thomas Schnürer, Hainfelds neuer sportlicher Leiter, das Coaching übernehmen. Schinkels: „Er ist ein Gewinn für den Verein.“