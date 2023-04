Schinkels „kann nicht zufrieden sein“

Werbung

Das erste Heimspiel in der Post-Fischer-Ära stieß auf reges Interesse. Gut 300 Zuseher wollten sich den Auftritt der neu formierten Hainfelder Elf nicht entgehen lassen. „Das Interesse und der Zuspruch freuen mich natürlich“, sagt Fenkie Schinkels. Dass die Partie am Ende relativ glatt mit 0:2 verloren ging, nahmen die Fans der Mannschaft nach dem Schlusspfiff nicht übel. „Die Leute waren mit unserem Auftritt sehr zufrieden, aber auf mich trifft das nicht zu. Wenn es so wäre, kann ich gleich aufhören Trainer zu sein“, sagt Schinkels.

Tunkl am Mittwoch operiert

Die Hausherren mussten mit Roman Tunkl, Elvis Bozicevic, Stefan Decker und Lukas Bader wieder vier Stammspieler vorgeben. Vor allem der Ausfall von Innenverteidiger Tunkl schmerzte. Der Kapitän musste am Mittwoch aufgrund einer Meniskusverletzung unter das Messer und wird somit für langere Zeit ausfallen. Als Konsequenz daraus wurde Tatul Sarikyan in die Verteidigung zurückbeordert.

Defensive Tüftelarbeit

„Ich bin zwar erfinderisch, aber einen Verteidiger kann ich mir auch nicht schnitzen. Wir brauchten seine Erfahrung hinten“, sagt Schinkels. Dass man die zweite Halbzeit hinten die Null halten konnte, bewertet er als Teilerfolg. „Darauf muss man aufbauen. Auch, dass wir die ersten 35 Minuten gut mitgehalten haben, war okay. Viele haben damit gerechnet, dass uns Melk sieben oder acht Tore schieß. Aber wie gesagt: Wir hätten es auch noch besser machen können.“