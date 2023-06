Varsanyi kommt aus Rohrbach

Stefan Stajic fiel in Grein kurzfristig aus, die Hainfelder Abwehr war gegen den Titelanwärter kaum wieder zu erkennen. Nicolas Neumann, Daniel Birgsteiner und Lukas Bader standen im Herbst allesamt noch in der Reserve auf dem Feld. „Trotzdem sind wir zu Beginn ganz gut gestanden“, lobt Thomas Schnürer.

Grein ging durch einen sehenswerten Weitschusstreffer in der ersten Halbzeit standesgemäß in Führung, Horen Sarikyan hatte nach einem Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff die Chance auf den Ausgleich. „Das war unsere erste und einzige Chance in der Partie“, erzählt Hainfelds sportlicher Leiter und sieht das Endergebnis von 3:0 auch als gerechtfertigt an. „Wir haben brav gekämpft, aber am Ende war für uns nichts zu holen.“

Grein wahrt vor dem Saisonfinale somit die Titelchancen, muss aber auf einen Umfaller von Melk in Wallsee hoffen, soll der Aufstieg in die 2. Landesliga West doch noch gelingen.Hainfeld freut sich über TransfercoupFür welche Liga man planen darf, weiß man im Gölsental spätestens seit dem 1:0-Überraschungserfolg in Oberndorf. Und der erste Neuzugang für die neue Saison ist auch bereits fix in Hainfeld. Mit Marcel Varsanyi wechselt ein Rohrbacher Dauerbrenner nach Hainfeld. Der 25-Jährige bringt aber nicht nur Landesliga-Erfahrung mit, von 2020 bis 2022 kickte der Außenverteidiger in der Regionalliga Ost bei Bruck an der Leitha. „Er ist in der Defensive variabel einsetzbar. Wir erhoffen uns von ihm einiges“, freut sich Schnürer über den gelungenen Transfercoup.