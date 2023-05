Bitterer Staatsfeiertag für Melk

Das Wochenende hatte richtig gut begonnen für Melk: Mit einem 7:1-Schützenfest gegen Mauer-Öhling schossen sich die Löwen den Frust nach der Niederlage gegen Grein von der Seele. „Es war eine Machtdemonstration. Ich habe nach der Niederlage gegen Grein die ganze Woche von der Mannschaft eine Reaktion gefordert und die Burschen haben diese Reaktion gezeigt“, gratulierte Trainer Genadi Petrov seinem Team nach der Freitagspartie.

Am Staatsfeiertag folgte das Auswärtsmatch in Oed/Zeillern. Und es hätte kaum bitterer laufen können für die Löwen. Benjamin Zuber, Dusan Majkic und Petr Kurtin bringen Melk immer wieder in Front – jeweils nach einem Assist von Marco Hoppi. Oed gleicht aber jedes Mal wieder aus – das 3:3 gelingt in der 94. Minute nach einem von vielen umstrittenen Freistößen. Und als wäre das nicht genug, bekommt Petrov, der bereits während der Partie Gelb gesehen hatte, nach dem Schlusspfiff noch glatt Rot. „In 20 Jahren im Fußball habe ich so etwas noch nicht erlebt“, ärgert sich Petrov. Er sei nach dem Spiel zum Schiri gegangen, noch bevor er etwas gesagt habe, habe er aber Rot bekommen. Ausschlaggebend sei gewesen, dass sich Petrov vor den Unparteiischen gestellt hatte. Zudem kritisiert Petrov, dass der Unparteiische „in den letzten 20 Minuten jeden Kontakt und Nicht-Kontakt“ seiner Löwen mit einem Freistoß für Oed ahndete – woraus dann auch das 3:3 resultierte.

Unabhängig davon betont Petrov aber: „Eine Mannschaft wie Melk darf nicht drei Tore bekommen.“ Er sei enttäuscht wegen des Ergebnisses, aber „nicht unzufrieden“, was den Auftritt seines Teams betrifft. „Wir haben alles noch selbst in der Hand“, spricht er den Fünf-Punkte-Vorsprung an. Am Freitag wartet das Heimspiel gegen Kematen, bei dem Petrov nicht in der Coachingzone sein darf. Petrov: „Es gibt keine Zeit zum Jammern oder zum Ärgern. Wir werden eine Reaktion zeigen wie nach Grein. Wir wollen zurück auf die Siegerstraße.“