Das Melker Märchen ist perfekt

95 Minuten sind gespielt, als der Schlusspfiff ertönt – jener Schlusspfiff mit dem es klar ist: Melk ist zurück in der 2. Landesliga! „Tonnen an Druck, an Steinen, die uns da vom Herzen gefallen sind“, beschreibt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad den „erlösenden“ Moment. Für Meistertrainer Vahid Kapidzic war es „befreiend, erlösend, emotional“. Aber: „Während des Spiels war ich nicht aufgeregt, ich war entspannt, ruhig, weil ich vollstes Vertrauen hatte, dass es gut geht.“

Mit einem Punkt Vorsprung auf Grein waren die Melker in die entscheidende Partie in Wallsee gegangen: Sie hatten es selbst in der Hand, mit einem Sieg den Titel zu feiern. Trotz des Drucks gab's keine großartigen Veränderungen im Training zuvor. „Ich habe geschaut, ein bisschen mehr Spaß hineinzubringen, damit wir locker sind, nicht verkrampft. Weil sowieso jeder wusste, worum es geht“, schildert Kapidzic. Die Besprechung vor dem Finale dauerte dann gerade einmal gute zwei Minuten. „Der Matchplan war klar, dass wir von der ersten Minute an zeigen, wer den Titel will. Und die Mannschaft hat das auch wirklich gut umgesetzt“, schildert Kapidzic.

Kein Spaziergangzum Meistertitel

Und die Löwen erkämpften sich im ersten wie im zweiten Durchgang eine Vielzahl an Chancen, wobei auch Wallsee einige Male richtig gefährlich wurde. „Wallsee hat uns keinen Zentimeter geschenkt. Sie haben gekämpft, gefightet, alles gegeben. Man kann nicht sagen, dass es ein gemütlicher Ausklang war“, blickt Konrad zurück. Dank Dusan Majkic führte Melk vor der Pause aber schon 1:0, kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Stojan Maksimovic und Majkic machte mit seinem 27. Saisontor den 3:0-Sieg und damit den Titelgewinn perfekt. „Wir sind dankbar, wir sind glücklich, dass dieser Traum, dieses Sommermärchen, in Erfüllung gegangen ist“, sagt Konrad. Und das feierte das Löwenrudel nicht nur nach dem Abpfiff am Freitag, sondern auch bei der Meisterfeier im Melker Rathauskeller am Sonntag. Konrad: „Wir haben Großes vollbracht. Ich denke, das kann sich schon sehen lassen.“