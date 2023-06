Ein Sieg noch bis zum großen Löwentraum

Das Feiern ist ein Spagat am vergangenen Freitagabend: Melk jubelt – über den wichtigen 2:0-Sieg über die SKU Amstetten Amateure, darüber, dass Melk damit als Tabellenführer in die letzte Runde geht, über den gelungenen Abschluss im letzten Heimspiel der Saison. Und gleichzeitig ist die Anspannung zu merken: Am kommenden Wochenende geht es um alles, um den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Landesliga oder den Verbleib in der Gebietsliga.

Gegen die Amstettner zeigten die Löwen die richtige Reaktion auf die 2:4-Pleite in Schönfeld, fuhren ihre Krallen wieder aus, hätten bei einer besseren Chancenauswertung zur Pause schon mit drei, vier Toren führen können. Dank Gerald Bauer, der schon nach fünf Minuten nach einem Querpass traf, ging's immerhin mit 1:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel drückt Melk weiter an und in Minute 55 fällt das erlösende 2:0: Ivan Saric, der statt des angeschlagenen Mahmut Harmanci die Kapitänsschleife trägt, netzt nach Vorarbeit von Petr Kurtin aus kurzer Distanz. „Wir hatten wirklich sehr viele gute Chancen, einige Male hat uns aber auch unser Torhüter Sebastian Schaufler gut im Spiel gehalten. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen“, resümiert Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad und fährt fort: „Summa summarum war es ein Spiegelbild der ganzen Saison, dass wir wirklich viele Torchancen herausspielen, wir sie aber nicht immer sauber zu Ende spielen können.“

Melk hat damit den Angriff Greins, das einen Tag zuvor Hainfeld geschlagen hatte, abgewehrt. Und obwohl Melks Vorsprung in den vergangenen Wochen geschmolzen ist, haben die Löwen den Aufstieg nach wie vor selbst in der Hand: Mit einem Punkt mehr als Grein fährt Melk am Freitag zum „Grande Finale“ (Alfred Konrad) nach Wallsee, Grein gastiert dann erst am Samstag in Statzendorf.

Konrad zu Wallsee: „Es ist das Finalspiel für uns“

„Es ist das Finalspiel für uns. Wallsee wird uns nichts schenken. Wir müssen uns alles hart erarbeiten, damit unser Traum in Erfüllung geht“, blickt Konrad voraus. Und er ist zuversichtlich: „Ich glaube an diese Mannschaft, ich glaube an ihre Stärke, Qualität und Mentalität.“ Und: „Wir müssen nicht, wir wollen – wir wollen uns diese große, einmalige Chance nicht nehmen lassen.“

Trainer Vahid Kapidzic verweist auf das 2:0 gegen die SKU Amateure: „Wir müssen einfach alles geben, wie heute auch, jeder muss für den anderen rennen und dann werden wir es schaffen.“ Dass die Mannschaft vollen Einsatz zeigen wird, betonte Ivan Saric bei seinen Dankesworten an die Fans im Schuberth-Stadion: „Ich kann euch eines versprechen: Wir werden alles geben, 150 Prozent! Wir wollen den Titel holen.“ So sah es auch Torschütze Gerald Bauer: „Wir sind dem Ziel näher. Wir müssen noch 90 Minuten alles reinhauen. Wir werden auf dem Platz sterben und dann holen wir den Titel zurück nach Melk.“