Genadi Petrov nicht mehr Melk-Coach

Paukenschlag beim Tabellenführer: Vergangene Woche haben sich der SC Melk und Trainer Genadi Petrov getrennt. „Nach einer anfänglich sehr herausfordernden, aber dann umso erfolgreicheren gemeinsamen sportlichen Zeit, in der Genadi Petrov die Voraussetzungen für den sportlichen Turn-Around innerhalb kürzester Zeit maßgeblich mitbestimmt hat, sollte es nun im gegenseitigen Einvernehmen bereits jetzt zu einer sportlichen Neuausrichtung für die restliche und kommende Spielsaison kommen“, verlautbarte der Verein am Montag dieser Woche.

Der Grund: „Es ist zunehmend zu Auffassungsunterschieden mit der Mannschaft gekommen und deshalb war dieser Schritt erforderlich“, erklärt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad die Entscheidung nur sechs Runde vor dem möglichen Meistertitel. Weitere Details wollte er nicht preisgeben.

Etwas bedeckt hält sich auch Petrov im Gespräch mit der NÖN: „Im Fußball gibt es nichts, was es nicht gibt. Trotz des Erfolgs passieren Dinge, die es nur im Fußball gibt. Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe mein Bestes für den SC Melk gegeben von der ersten bis zur letzten Minute.“

Es war Petrovs bereits zweite Amtszeit in Melk: Zuerst coachte er die Löwen von November 2018 bis Oktober 2019. Nachdem ihm dann Christian Stumpfer nachfolgte, kehrte er im September 2021 zurück. Melk stieg dann von der 2. Landesliga West ab, nach einem Umbau der Mannschaft im Sommer 2022 wurde Melk in der Gebietsliga West Herbstmeister. Nun führt Melk nach wie vor die Tabelle an.

Petrov gegen Oberndorf bereits auf der Tribüne

Beim Derby gegen Oberndorf am vergangenen Freitag saß Petrov bereits auf der Tribüne statt auf der Trainerbank. Vahid Kapidzic, seit Jänner 2020 Co-Trainer in Melk, stand an der Seitenlinie. „Vahid wird interimistisch bis Sommer Trainer sein“, erklärt Konrad. Wer in der kommenden Saison die Löwen trainieren wird, soll möglichst bald entschieden werden, um den neuen Trainer in die Kaderplanung für den Herbst miteinbeziehen zu können, wie Konrad weiter ausführt. „Es wird sicher dann Gespräche geben, wie die Neuausrichtung sein wird.“

Dass der Wechsel in der heißen Phase des Titelkampfs kommt, sieht Konrad nicht als Problem: „Ich sehe hier keinen Nachteil. Dafür hat man ja einen Co-Trainer, der das Team kennt.“ Und das Ziel, zurück in die 2. Landesliga zu kommen, sei nach wie vor unverändert. „Die Mannschaft will Meister werden. Wir werden alles daran setzen“, sagt Konrad.

In der ersten Partie ohne Petrov setzte es die dritte Saisonniederlage. Die über 300 Fans sahen ein bissiges Löwenrudel, das sich schon fast eine Unzahl an Chancen erspielte, aber nicht traf. „Wir haben gut gespielt, alle haben gekämpft, aber es gibt einfach so Tage, an denen das Runde nicht ins Eckige will“, resümiert Konrad. Mit einem Freistoßtor kurz vor Schluss gewann Oberndorf das Derby 1:0 – und ließ Melks Vorsprung auf Grein auf vier Zähler schmelzen. „Es wird ein spannendes Finish“, weiß Konrad, dass die Löwen alles selbst in der Hand haben.

Am Samstag steht Euratsfeld am Programm – jenes Team, das Melk im Herbst die erste Niederlage zugefügt hat. „Es wird ein interessantes Spiel. Dort heißt es, zu bestehen. Wir schauen, dass wir unter der Woche gut trainieren“, sagt Konrad. Goalgetter Dusan Majkic ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Oberndorf gesperrt. Dafür ist Gerald Bauer nach seinem Muskelfaserriss wieder fit.

Vahid Kapidzic stand am Freitag schon an der Seitenlinie – und soll das bis zum Sommer tun. Foto: Michael Bouda

Der zuletzt verletzte Gerald Bauer kam gegen Oberndorf in Minute 75 ins Spiel und hatte in dieser Situation die Topchance auf den Ausgleich. „Mit den Chancen, die wir hatten, kannst du zwei, drei Spiele gewinnen. Aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es geht weiter“, sagte Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad. Fotos: Michael Bou da Foto: Michael Bouda