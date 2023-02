Kapitän am Weg zurück

„Es war der nächste Schritt, der mich positiv stimmt.“ Melks Kapitän Niki Weinfurter tastet sich nach seinem Kreuzbandriss in Richtung Normalität. Seit rund einem Monat kann der seit Kurzem 29-Jährige endlich wieder laufen.

Ein kurzer Rückblick: Es ist der 1. Juni 2022, nach der 0:2-Niederlage gegen St. Peter steht Melks Abstieg in die Gebietsliga fest und Weinfurter erleidet im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Es ist bereits die dritte schwere Knieverletzung des SC-Urgesteins: Weinfurter war erst im Frühjahr 2022 von einem Kreuzbandeinriss, den er sich im Mai 2021 im rechten Knie zugezogen hatte, zurückgekehrt, konnte dann insgesamt aber nur neun Spiele absolvieren. Und schon 2016 war er mit einem Kreuzbandriss im linken Knie lange ausgefallen.

Volle Motivation nach der Operation

Zurück zur aktuellen Verletzung. Am 12. Oktober unterzog sich Weinfurter der Operation und seitdem ist alles auf Kurs. „Am Anfang ist mir alles ein bisschen zu langsam gegangen (lacht), aber es ist alles gut verlaufen, es ist alles im Plan“, lässt Weinfurter die Zeit nach der OP Revue passieren. Schon kurz nach dem Eingriff konnte er wieder gehen und begann schnell, mit Physiotherapie an seiner Rehabilitation zu arbeiten. Im Dezember intensivierte er den Prozess dann schon mit Krafttraining und nun kann er bereits wieder laufen. „Ich bin wieder ganz normal im Alltag unterwegs, habe keine Schmerzen und bin schon wieder brav am Sporteln“, erzählt Weinfurter doch erleichtert. „Es freut mich sehr, dass ich gar keine Probleme habe.“

Was die Meisterschaft betrifft, musste Weinfurter den zweiten Herbst in Folge zuschauen. Im Gegensatz zur mauen Hinrunde in der Abstiegssaison eilten die Löwen nun aber von Erfolg zu Erfolg und überwintern als Herbstmeister der Gebietsliga West – mit dem erhofften Wiederaufstieg im Blick. Weinfurter fieberte von der Tribüne aus mit. „Ich habe mich natürlich sehr gefreut – für die Mannschaft, für den Trainer, für den Sportlichen Leiter. Die letzten Jahre waren keine schöne Zeit. Da freut es mich besonders auch für Fred (Sportlicher Leiter Alfred Konrad; Anm.), der sich immer viel Mühe gegeben hat, dass er jetzt auf eine erfolgreiche Herbstsaison zurückblicken kann.“

Besonders beeindruckt war Weinfurter von der Offensive – die beste der Liga. „Egal ob Peter (Kurtin; Anm.), Gerald (Bauer; Anm.), Marco (Hoppi; Anm.) oder Dusan (Majkic; Anm.) – sie harmonieren einfach. Dass das so gut funktioniert, war nicht zu erwarten.“ Das war für Weinfurter aber nicht der einzige Baustein des Erfolgs. „Das Team hat auch nie aufgehört, an sich zu glauben. Der Wille zum Sieg war immer da.“

Wie schätzt der Captain die Chancen auf den Aufstieg ein? „Ich glaube, wenn wir mit der gleichen Energie und dem gleichen Willen in die Frühjahrssaison starten, ist der Aufstieg machbar“, sagt Weinfurter und verweist auch auf den nun wieder fitten Angreifer Strahinja Macanovic: „Er wird uns noch um einiges besser machen und individuelle Klasse bringen.“ Verbesserungspotenzial ortet Weinfurter jedenfalls noch beim Abwehrverhalten. „Nicht nur bei der Defensive, sondern auch beim Defensivverhalten der Offensive – dass das Team einfach im Kollektiv verteidigt“, analysiert der defensive Mittelfeldspieler.

Bis Weinfurter selbst wieder am Platz stehen kann, wird es noch etwas dauern, der Plan steht aber. „Im Laufe des Frühjahrs werde ich mit Einzeltrainings starten. Komplett ins Mannschaftstraining will ich dann im Sommer einsteigen.“