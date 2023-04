Melk: Spitzenspiel als Sonntagsmatinee

Werbung

Erster gegen Dritter, Sechs-Punkte-Spiel, Schlager im Titelkampf: Am kommenden Sonntag wartet um 11 Uhr das Spitzenspiel, wenn Melk Grein empfängt. „Es ist das Top-Heimspiel im Frühjahr für uns“, sagt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad. Als Matinee ist der Kracher deshalb angesetzt, um anderen Partien in der Umgebung zeitlich auszuweichen. „Damit wir so viele Zuschauer wie möglich ins Schuberth-Stadion bekommen“, hofft Konrad auf eine „tolle Kulisse“.

Zehn Zähler Vorsprung haben die Löwen bereits, ein Sieg wäre wohl die Vorentscheidung. „Wir wollen Grein im Schuberth-Stadion auf jeden Fall schlagen, dafür bedarf es aber einer guten Leistung“, verweist Konrad darauf, dass die Oberösterreicher im Frühjahr bisher „unter Wert geschlagen wurden“.

Zuschauen muss Mahmut Harmanci, weil er seine Sperre aufgrund der Absage der Partie in Oed/Zeillern noch nicht absitzen konnte. Dieses Match wird voraussichtlich am 1. Mai nachgeholt. Fraglich ist Gerald Bauer. Da seine Verletzung aber nicht so schlimm ist, wie gedacht, könnte er diese Woche wieder ins Training einsteigen.

Reserve und beide Frauenteams laufen auf

Die Matinee ist dabei die erste Partie eines Fußballreigens am Sonntag im Schuberth-Stadion. Um 13 Uhr steigt das Reservematch zwischen den Young Lions und Grein. Um 15 Uhr duellieren sich dann die Löwinnen in der Frauen Landesliga mit Paudorf und um 17 Uhr tritt das zweite Melker Frauenteam im Germann-Cup an. Wann die zuletzt in Bad Vöslau abgesagte Landesliga-Partie nachgetragen wird, ist noch offen.