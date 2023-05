Melker Löwen bauen Führung wieder aus

Der Last-Minute-Ausgleich in Oed/Zeillern am Staatsfeiertag hatte Melk enttäuscht, am vergangenen Freitagabend fanden die Löwen aber mit einem 2:0-Sieg über Kematen gleich wieder zurück in die Erfolgsspur. „Es war eine gute Reaktion der Mannschaft nach den zwei verlorenen Punkten“, sagte Melks Trainer Genadi Petrov.

Marco Hoppi legte nach einem perfekten Zuspiel von Petr Kurtin vor, Kurtin selbst erhöhte nach einem Foul an Dusan Majkic vom Elfmeterpunkt aus. Dazu hatten die Löwen etliche Chancen – etwa durch Strahinja Macanovic, Majkic und Kurtin oder durch Gerald Bauer, der in der 67. Minute ins Spiel kam und damit über einen Monat nach seiner muskulären Verletzung sein Comeback gab.

Mit dem vollen Erfolg haben die Melker die Tabellenführung wieder ausgebaut, weil Grein in Blindenmarkt nur 0:0 gespielt hat. Sieben Punkte Vorsprung haben die Löwen nun. „Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Ich bin sehr, sehr glücklich, wir haben noch einen gewaltigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir müssen natürlich immer unsere Hausaufgaben machen, nehmen Geschenke dann aber gerne mit“, sagt Trainer Genadi Petrov.

Doch keine Sperre für Trainer Petrov

Apropos Trainer Genadi Petrov: Seine Rote Karte, die er in Oed erhalten hatte (die NÖN berichtete), wurde zurückgenommen. Petrov durfte gegen Kematen damit wie gewohnt in der Coachingzone stehen. „Es gibt Gerechtigkeit“, freute sich Petrov: „Ich bin stolz, dass ich als Spieler und als Trainer nie eine Rote Karte bekommen habe. Die Rote Karte jetzt wäre gegen meine Prinzipien gewesen.“

Vor der Partie am vergangenen Freitagabend hatte es noch eine Schrecksekunde gegeben: Junglöwe Manuel Mayer ging beim Aufwärmen zwischen U23- und Kampfmannschaftspartie zu Boden und musste ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht werden. Beim Abtransport durch die Rettung war er aber bei Bewusstsein. „Wir wünschen ihm alles Gute, dass er wieder zu 100 Prozent gesund wird und dass ihm so etwas nie wieder passiert“, richtet Petrov dem Junglöwen aus. Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad fügt hinzu: „Wir wünschen ihm alles Gute und einen schnellen und positiven Genesungsverlauf, damit es ihm bald besser geht und er bald wieder im Schuberth-Stadion sein kann.“

Am kommenden Freitag laden die Löwen erneut zum Heimspiel – und zwar zum Nachbarschaftsduell mit den im Frühjahr sehr starken Oberndorfern. „Oberndorf ist eine gute Mannschaft. Wir werden unser ganzes Löwengewicht in die Waagschale werfen, damit wir unsere Festung verteidigen“, sagt Konrad.