Melker Löwen setzen sich weiter ab

Wieder gewonnen, wieder zu Null gespielt und die Tabellenführung noch einmal gefestigt. Nach den ersten drei Frühjahrspartien ist klar: Melk ist perfekt in die Rückrunde gestartet.

Statzendorf war dabei eine harte Nuss, die die Melker vor der tollen Kulisse von rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauern erst einmal knacken mussten. Stojan Maksimovic legte mit seinem Kopfballtor aber den Grundstein für den 3:0-Sieg, den Petr Kurtin und Marco Hoppi nach der Pause vollendeten. Maksimovic stach heraus: Der Verteidiger traf bereits in der zweiten Partie in Folge. Ins Rampenlicht hat sich außerdem der junge Manuel Mayer gespielt. Petrov wechselte den „Young Lion“ zur Pause ein, Mayer legte beide Tore auf. „Ich glaube, wir werden Mani sehr oft in der Kampfmannschaft sehen mit einer guten Performance“, streut Trainer Genadi Petrov dem Mittelfeldspieler Rosen. Nicht mit dabei war Gerald Bauer: Der Offensive hatte sich im Training eine Verletzung – vermutlich einen Muskelfaserriss – zugezogen. „Wir gehen von zwei bis vier Wochen Pause aus, aber nach dem MRT wissen wir mehr“, verweist der Sportliche Leiter Alfred Konrad auf die anstehende Untersuchung.

Petrov: „Der nächste wichtige Schritt“

„Summa summarum war es ein verdienter Sieg, aber es war ein hart erkämpfter Sieg“, resümiert Konrad. Petrov hakt ein: „Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden. Es war der nächste wichtige Schritt in die richtige Richtung.“ Mit dem Sieg hat Melk die Statzendorfer de facto aus dem Titelrennen geschossen: 16 Punkte Rückstand hat der ASV nun. Außerdem hat Melk den Vorsprung auf Grein auf zehn Zähler ausgebaut, weil Grein auch das dritte Spiel im Frühjahr verloren hat. Erster Verfolger der Löwen ist nun Euratsfeld mit acht Punkten Rückstand. „Nichtsdestotrotz ist noch immer alles offen, wir müssen unsere Spiele spielen“, verlangt Konrad, „hundertprozentig fokussiert und konzentriert an die Sachen heranzugehen“. Als Nächstes wartet am Sonntag Oed/Zeillern. Neben Bauer wird Mahmut Harmanci Gelb-gesperrt fehlen.