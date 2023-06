Melk macht's spannend

Da war es nur noch einer. Das Titelrennen hat sich am vergangenen Wochenende weiter zugespitzt: Während Tabellenführer Melk in Schönfeld 2:3 die Segel streichen musste, gewann Verfolger Grein bei Schlusslicht Biberbach mit 4:1 und liegt damit zwei Runden vor Schluss nur noch einen Punkt hinter den Löwen.

„Es war das befürchtet schwierige Auswärtsspiel schlechthin“, verweist Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad auf den kleinen Schönfelder Platz gepaart mit der Kampfstärke der Gastgeber. „Sie haben ihren Heimvorteil genutzt und summa summarum auch verdient gewonnen“, zieht Konrad Bilanz. Die Löwen hätten als Mannschaft nicht die Leistung abgerufen wie gewohnt. „Jetzt geht's darum, die Niederlage so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bringen“, sagt Konrad. „Wir haben am Sonntag ein Spiel verloren, nicht die Meisterschaft.“

Am kommenden Freitag empfangen die Löwen in der vorletzten Runde die Amstettner Amateure. Melk könnte sich nur dann mit einem Sieg zum Meister küren, wenn Grein am Donnerstag gegen Hainfeld verliert – bei Punktegleichheit hat Grein mit dem besseren direkten Duell die Nase vorn. Konrad betont, dass der Fokus alleine auf die kommende Partie gerichtet sein müsse, danach könne man sich dem Finale in Wallsee widmen. Für Freitagabend steht fest, was er sich erwartet: „Wenn wir zu Hause spielen und um den Meister spielen wollen, dann erwarte ich drei Punkte – und das tut auch die Mannschaft.“ Verteidiger Stojan Maksimovic wird wieder mit an Bord sein, nachdem er in Schönfeld wegen seiner Hochzeit verhindert war.

Benefizkonzert in Melk nach dem Abpfiff

Das letzte Heimspiel der Melker in dieser Saison bekommt zudem einen besonderen Rahmen: Nach dem Abpfiff um etwa 21.45 Uhr wird es ein Benefizkonzert von RWR für das Melker Hospiz geben. Als Vormatch für die Kampfmannschaftspartie wird sich ab 17.45 Uhr die Melker U16 mit der U16 von St. Peter duellieren.

Was die Trainersuche betrifft, befinden sich die Melker auf der Zielgeraden, noch sei aber nichts fix, wie Konrad erklärt: „Wir hoffen, dass wir diese Woche eine Entscheidung finden.“

Wichtige drei Punkte. Blindenmarkt bejubelte gegen Euratsfeld einen 2:0-Sieg. Beide Tore schoss Peter Sura (rechts, mit Lukas Reisner). Foto: J. Wickenschnabel

Mitten im Abstiegskampf hat Blindenmarkt einen 2:0-Sieg gegen Euratsfeld gefeiert und damit nun alle Trümpfe in der Hand. Aber obwohl der Vorsprung auf Schlusslicht Biberbach damit fünf Zähler beträgt, bleibt Trainer Patrick Schrampf vorsichtig: „Wir sind noch nicht durch. Biberbach hat die Qualität, um noch zweimal zu gewinnen. Wir sollten schon noch punkten.“ Gelegenheit dazu wäre im nächsten Heimspiel gegen Oberndorf, die man eventuell sogar noch überholen könnte. In der Schlussrunde wartet Schönfeld auswärts. Da steht dann Daniel Köstler wieder zur Verfügung, nachdem er die Gelb-Rot-Sperre gegen Oberndorf abgesessen hat.