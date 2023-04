Weckruf für die Melker Löwen

Es war bitter für Melk: Zweimal gehen die Löwen im Kracher gegen Grein in Führung und doch setzte es gegen den Verfolger die zweite Saisonniederlage. Womit sich Grein im Titelrennen zurückgemeldet hat und auf sieben Punkte an Melk herangekommen ist.

„Drei Gründe“, sagt Melks Trainer Genadi Petrov, „waren ausschlaggebend dafür, dass wir verloren haben: individuelle Fehler, die Ausfälle – vor allem in der Defensive – und dass die Offensive nicht in Topform war.“ Gerald Bauer ist nach wie vor verletzt, Kapitän Mahmut Harmanci hatte seine fünfte Gelbe Karte ausgefasst und Stefan Plavotic und Marco Hofmann waren nach Erkrankungen noch nicht fit genug. Zudem war Ivan Saric, der die Kapitänsschleife trug, nach einer Grippe noch nicht bei 100 Prozent und musste Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden – was dem Spiel der Melker nicht guttat.

In Summe konnten die Löwen, obwohl offensiv bemüht, zu wenig zwingend werden. Und Grein nutzte den Patzer von Melk-Keeper Sebastian Schaufler kurz vor Schluss perfekt – 3:2-Sieg für die Oberösterreicher. Grein hat damit nicht nur endlich den ersten Sieg im Frühjahr gefeiert, sondern die Meisterschaft offen gehalten. „Natürlich beträgt der Vorsprung sieben Punkte. Aber mit Verletzungspech, einem Umfaller und so weiter könnte es noch eng werden. Wir wollen die Geschichte wieder spannend machen“, sagte Greins Trainer Vitalis Stankevicius nach dem Match.

Petrov: „Auch Melk darf einmal verlieren“

Melks Trainer Genadi Petrov ärgerte sich über die Niederlage, will sie aber auch nicht überbewerten: „Wir haben ein Spiel, aber nicht unser Ziel aus den Augen verloren. Wir sind noch immer Tabellenführer und auch Melk darf einmal verlieren“, verweist Petrov auf die schwierigen Umstände gepaart mit individuellen Fehlern: „Kein Vorwurf an die Jungs. Ich stehe hinter meiner Mannschaft.“ Die Niederlage sei „keine Tragödie“, sagt Petrov: „Es war eine Lektion, eine Watsch‘n, die uns aufweckt, um mit einem neuen Spirit, neuem Engagement wieder zu starten.“

Das können die Löwen gut brauchen: Am kommenden Wochenende samt Feiertag sind sie zweimal auswärts gefordert – zuerst am Freitag bei Mauer-Öhling, dann am Staatsfeiertag bei Oed/Zeillern. „Das sind zwei ganz wichtige Auswärtsspiele. Wir wollen so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückfinden“, sagt Petrov. Bis auf den weiterhin verletzten Gerald Bauer sollten alle Löwen fit sein. Petrov: „Ich bin sehr optimistisch.“