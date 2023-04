Hainfeld jubelt über ersten Punkt im Frühjahr

Auch wenn der SC Hainfeld in der Tabelle knapp vor den Schönfeldern rangiert, waren die Rollen vor der Partie klar verteilt. Die Hausherren wollten den Schwung vom letzten 3:0-Erfolg gegen Wallsee mitnehmen und einen Schritt aus dem Tabellenkeller wagen. In genau diesen droht nach dem Umbruch im Winter Hainfeld abzurutschen. Am Sonntagnachmittag fehlten den Gölsentalern mit Horen und Tatul Sarikyan sowie Darijo Bradaric drei wichtige Spieler. „Das war unser letztes Aufgebot“, weiß SC-Coach Frenkie Schinkels. Er schickte seine Elf demnach mit einem strengen Defensivkorsett aufs Feld. „Mir wäre lieber gewesen, die drei wären da gewesen, weil dann hätte Hainfeld wohl mehr fürs Spiel gemacht“, sagt Christian Hasenberger. Der Schönfeld-Coach sah eine chancenarme erste Halbzeit. Einzig Michi Henickl kam im ersten Durchgang gut vor das gegnerische Gehäuse.

Nach der Pause nahm die kampfbetonte Partie dann doch Fahrt auf. Nach einem weiten Pass von Stefan Decker verwertete Elvis Bozicevic zum 1:0 für die Gäste. Postwendend gelang Schönfeld nach einem Freistoßtrick durch Esad Keserovic der Ausgleich. Wieder legten die Gölsentaler (Ilias Ladan) vor, wenige Sekunden später glich Schönfeld durch Din Talic erneut aus.

Schönfeld warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam zu mehreren Top-Chancen. Mit Glück und einem starken Torhüter rettete Hainfeld das Remis über die Zeit. „Das ist ein gewonnener Punkt für uns“, jubelt Schinkels über das Erste Erfolgserlebnis im Frühjahr. Christian Hasenberger hingegen zieht eine bittere Bilanz: „Die Moral hat gepasst, aber insgesamt war das keine gute Leistung von uns. Uns hat es an Tempo und Genauigkeit gefehlt.“

Statistik:

Schönfeld / T. - Hainfeld 2:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (48.) Bozicevic, 1:1 (53.) Keserovic, 1:2 (58.) Ladan, 2:2 (69.) Talic

Karten: Reiter (82., Gelbe Karte Foul)Bader (90+1., Gelb/Rote Karte Foul), Bader (75., Gelbe Karte Foul), Decker (73., Gelbe Karte Foul)

Schönfeld / T.: Batista (62. Kostadinovic), Dite, Talic, Reiter, Sassmann Maximilian (85. König), Avaliani (62. Sassmann), Keserovic, Korner, Henickl, Jekal, Thaqi

Hainfeld: Bosch Kilian (85. Bosch), Stajic, Buder (70. Neumann), Bader, Decker, Demirbas, Birgsteiner, Lampl, Toninger, Stocker (52. Ladan), Bozicevic

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer