Schönfeld zittert sich zu Heimerfolg

SCHÖNFELD – OED 3:2. Die Hausherren starteten furios in die Partie. Bereits in der elften Minute durften die Schönfelder Fans jubeln. Irakli Avaliani stellte nach einer Einzelaktion auf 1:0. Drei Minuten später drückte Esad Keserovic das Leder nach einem Stanglpass über die Linie. In Minute 22 durfte auch Michi Henickl jubeln. Der Stürmer scheiterte kurz davor an der Latte, auch Keserovic vergab noch einen Hochkaräter. „Wir hätten mit 5:0 führen müssen“, ist sich Schönfelds Coach Christian Hasenberger sicher.

Die Partie schien in trockenen Tüchern, doch ein Fehler von Schlussmann Lubomir Dite brachte den ATSV in Bedrängnis. Es stand nur noch 1:3 und als dann auch noch Avaliani nach einer Tätlichkeit vom Platz flog, roch Oed endgültig Lunte. Nach einem weiten Ball durfte Izudin Vejzovic kurz vor dem Seitenwechsel auch über das 2:3 jubeln. „Unsere arrivierten Spieler haben uns ordentlich in Bedrängnis gebracht“, hadert Hasenberger.

Seine Elf konzentrierte sich nach dem Seitenwechsel auf eine gesicherte Defensivarbeit. Mit Erfolg: Trotz aller Bemühungen konnten die Gäste nicht den nötigen Druck erzeugen. Es blieb beim knappen Erfolg der Hausherren. Hasenberger: „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Die drei Punkte sind für den Klassenerhalt immens wichtig.“

Statistik:

Schönfeld / T. - Oed / Zeillern 3:2 (3:2)

Torfolge: 1:0 (11.) Avaliani, 2:0 (15.) Keserovic, 3:0 (22.) Henickl, 3:1 (24.) Vejzovic, 3:2 (44.) Vejzovic

Karten: Avaliani (43., Rote Karte Tätl.), Thaqi (87., Gelbe Karte Foul), König (71., Gelbe Karte Unsportl.)Capek (86., Gelbe Karte Foul), Steinkogler (63., Gelbe Karte Foul)

Schönfeld / T.: Reiter, Thaqi Meriton, Keserovic, Kostadinovic (79. Korner), Talic, Batista (60. König), Sassmann, Jekal, Henickl (90. Thaqi), Avaliani, Dite

Oed / Zeillern: Capek, Preuer, Mayrhofer, Zefi Leo, Zefi Tom, Vejzovic, Uroko (77. Spindler), Valenta, Steinkogler, Elias (39. Pesek), Aigner

195 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric