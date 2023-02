Nicht auf Sand gebaut

Der Lanterna-Strand in Novigrad ist einer der wenigen Sandstrände Kroatiens. Er wurde künstlich mit feinem Sand aufgeschüttet, ist somit ein riesiger Sandkasten für die kleinen Urlauber. Die Kicker von Euratsfeld waren aber nicht zum Sandburgen bauen angereist, sondern wollten vom 9-12. Februar sowohl am fußballerischen Können, als auch am Teambuilding arbeiten. Die Temperaturen waren außerdem nur ein wenig wärmer als in Österreich, und somit konnte der Sandstrand maximal für ein paar Spaziergänge samt Foto herhalten.

„Wir hatten ein dichtes Programm zu absolvieren. Das Hotel und die Anlage, wo wir einquartiert waren, hatte eine sehr gute Auslastung. Ich denke, dass ca. 450 Spieler, Trainer und Funktionäre vor Ort waren. Da ist ein genauer Ablauf wichtig, denn die Plätze für die Trainingseinheiten waren voll ausgebucht. Da gibt es kein Überziehen, denn die nächste Mannschaft wartet schon. Darum lag mein Hauptaugenmerk auch darauf, dass wir möglichst viel mit dem Ball arbeiten sollten, für taktische Besprechungen am Feld war unterm Strich einfach die Zeit zu schade“, berichtet Trainer Anton Saric.

Balltraining und Teambuilding

Stand am Tag das Balltraining auf der Agenda, so versuchte man die Abende mit gemeinsamen Aktivitäten, wie etwa Kartenspielen, zu verbringen.

„Solche Trainingslager erfüllen auch den Zweck des Teambuildings. Außerdem sind derzeit einige Spieler in Ausbildung zum Physiotherapeuten, konnten so ein wenig Praxis sammeln“, so Saric. Euratsfeld ist nicht zum Ersten Mal in Novigrad. Finanz-Hauptkassier Ewald Rottenschlager organisierte erneut einen gelungenen Aufenthalt in der Vorbereitungsphase. Mannschaften aus Tirol, der Steiermark, aus Kärnten sowie auch aus Ulm waren zum gleichen Zeitpunkt im Viersternhotel einquartiert. Und auch aus der Gebietsliga war mit Biberbach ein Team dabei. 30 Spieler plus Betreuer konnten drei bis vier Stunden pro Tag die Einheiten absolvieren, auch ein Testspiel stand auf der Liste. Gegen den Kärtner Landesligisten ASKÖ Gmünd setzte es eine 3:8- Niederlage. „Das Spiel hätte aber auch 7:8 ausgehen können, da wir sehr viele gute Tormöglichkeiten ausgelassen haben“, fasst Anton Saric den Vergleich zusammen. Erfolgreicher verlief jetzt der Test gegen Winklarn. Tore von Latschbacher (2) und Hammerl sicherten ein 3:1.