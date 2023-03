Gerechtes Remis zweier Tabellennachbarn

Mauer beginnt sehr passiv und unsortiert. Die Gäste nutzen diese schwache Phase, und gehen durch einen Treffer von Florian Kerzig bereits nach elf Minuten in Führung. Selbst als Goran Antunovic in der 20. Minute der Ausgleich gelingt, ist das kein Weckruf für den Gastgeber. Im Gegenteil. Denn vom Anstoß weg fährt Statzendorf einen erfolgreichen Angriff, kommt relativ billig wieder zur Führung. Durchgang eins steht klar im Zeichen der Gäste, Mauer kommt erst gegen Ende des ersten Durchgangs etwas besser in die Partie.

MAUER KANN SICH KLAR STEIGERN

Ein weitaus freundlicheres Gesicht präsentiert die Heimmannschaft nach Wiederbeginn. Es läuft der Ball nun besser, Statzendorf wird nicht mehr jener Raum gewährt, der noch vor der Pause zur Verfügung war. Es dauert eine gute Stunde, bis der beste Spieler bei Mauer, Nico Stadler der Ausgleich gelingt. Er verwertet einen Lochpass von Goran Antunovic (63.) zum 2:2. In der Folge bleibt Mauer dran, die Gäste können dieses Remis aber halten. In der Schlussminute taucht der eingewechselte Joachim Vielmetti alleine vor dem Statzendorfer Keeper auf, er kann die Kugel aber nicht im Netz unterbringen.

Stefan Nestl, Trainer SVU Mauer/Öhling: "Die erste halbe Stunde haben wir komplett verschlafen. Erst nach der Pause konnten wir uns steigern. Es gab neben den Toren wenig wirklich konkrete Tormöglichkeiten. Wir hätten am Ende den Sieg zwar noch auf dem Fuß gehabt, aber insgesamt geht das Remis voll in Ordnung."

Christian Schreiblehner, Trainer ASV Statzendorf: „Mit diesem Start können wir zufrieden sein – ein Punkt in Mauer zu holen ist in Ordnung. Zumal er wirklich verdeint war.“

Mauer-Öhling - Statzendorf 2:2 (1:2)

Freitag, 24. März 2023, Mauer, 130 Zuseher, SR Markus Marchsteiner

Tore:

0:1 Florian Kerzig (11.)

1:1 Goran Antunovic (20.)

1:2 Florian Kerzig (21.)

2:2 Nico Stadler (63.)

Mauer-Öhling: M. Bachner - P. Kreuzer - M. Jandl - N. Stadler - M. Lehner (74. C. Goje) - M. Zarl - L. Stöffelbauer - G. Schuller (81. J. Vielmetti), G. Antunovic - M. Schweighofer, B. Andjelkovic; T. Rudelstorfer, E. Pervorfi, P. Schubert, M. Bliznac

Trainer: Stefan Nestl

Statzendorf: F. Hahn, J. Krumböck, C. Weiss, J. Prischink (60. M. Mader), D. Simicek, M. Kikinger (72. M. Krammel), R. Vanek, F. Kerzig, L. Hahn, E. Priesching, A. Agcet; N. Oberleitner, D. Pendl, B. Kikinger

Trainer: Christian Schreiblehner

Karten:

Gelb: Nico Stadler (45+1., Foul), Lorenz Stöffelbauer (50., Unsportl.), Matthias Lehner (65., Foul) bzw. keine